Enfin des technos excitantes pour le Kia EV9, un gros SUV électrique 7 places !

Kia EV9, un gros SUV électrique 7 places

frunk

Grosse batterie, autonomie moyenne

• Batterie de 99,8 kWh

• 10 à 80 % en 25 minutes (pour

• 11 kW en CA (9H pour une charge)

• 204 ch et 350 Nm (Propulsion)

• 385 ch et 350 Nm (4x4)

• 0 à 100 km/h en 9,4 s (2x4) ou 6s (4x4)

• Autonomie de 497Km (4x4) ou 541 km (4x2)

• VMax de 185 à 200 km/h

Enfin des technologies modernes !



• La clef sur smartphone (qu'on peut partager)

• Des MAJ moteur payantes (comme chez Tesla)

• Conduite autonome de niveau 3

• Deux LIDAR (modélisation 3D)

