Quelles petites nouveautés pour CarPlay sous iOS 17 ?

Cette année,Désormais, SharePlay permet à tout le monde -conducteur et passagers munis d’un iPhone (peu important qu’ils aient un abonnement au Service de streaming)- de contrôler plus facilement la musique dans la voiture. En pratique, l’ensemble des occupants pourrajouer sa musique préférée et contribuer à l’ambiance musicale.On notera l’arrivée de la petite icône SharePlay en haut à droite, de deux boutons de lecture aléatoire et en boucle !En appuyant sur la nouvelle icône SharePlay, le système va rechercher les contacts dans le véhicule, qui tournent sous iOS 17. Mais il propose égalementqu'il est possible scanner pour rejoindre facilement la session SharePlay (toujours sous iOS 17).. Si vous utilisez iOS 17 sur un iPhone pris en charge, vous pouvez maintenant inviter l'assistant vocal en disantau lieu detout en utilisant CarPlay (avec plus ou moins de réussite).Et avec iOS 17, arrive uneavec les modes clair et sombre pour tenir compte des couleurs de cette année !Enfin,Les boutons sont flottants et agrandis. On note l'apparition d'un bouton dans le coin droit pour activer/désactiver l'annonce des messages pour la conversation sélectionnée.