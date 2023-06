La nouvelle trottinette Ninebot Max G2 déjà soldée à 799€ (-100€)

Segway-Ninebot Max G2

La petite dernière de Segway-Ninebot répond au doux nom de KickScooter Max G2 et prendra la place de la vaillante Max G30 II, modèle phare de la marque, au sein du catalogue., le tout couplé à des pneus tubeless (sans chambre à air) de 10 pouces disposant d'une couche de gel permettant une autoréparation pour de petites crevaisons (une perforation de 4mm ou moins selon le constructeur, ce qui fait déjà une belle entaille).Niveau sécurité, la trottinette se dote d', un klaxonservant également d'alarme anti-vol (mode à mettre en place via l'App), et un système anti-dérapage Traction Control System (TCS). Les dimensions de la bête ont été revues à la hausse, avec un guidon et un marchepied plus larges, le tout pour un poids de 24,3 kg.La Max G2 profite(15 300 mAh)(900W en crête) lui permettant, selon le constructeur de gravir une pente à 22% avec un pilote de 75 kg. Le poids maximal du conducteur est quant à lui fixé à 120 kg. L'engin est certifié IPX5 (IPX7 pour la batterie) et mesure 1210 x 570 x1264 mm en ordre de marche, et 1210 x 570 x 605 mm une fois plié.L'écran couleur permet de consulter simplement l'autonomie et la vitesse (bridée à 25 km/h chez nous, 32 km/h sur le modèle US).au guidon, ECO pour faire les longs trajets, Sport pour profiter de toute la puissance, ou Drive apportant un entre-deux. Un mode marche fonctionnant à 5 km/h sera également proposé via l'application., permettant de profiter du réseau d'appareil Apple pour la retrouver facilement, comme avec un AirTag (mais qui sera moins facile à retirer/désactiver que ce dernier).(-100 euros).