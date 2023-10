Internet par satellite : Amazon lance ses premiers prototypes dans l'espace !

les deux premiers prototypes dans l'espace

Les deux prototypes KuiperSat-1 et KuiperSat-2 seront lancés en orbite terrestre basse -soit jusqu'à 2000 km d'altitude- via le lanceur Atlas V de la co-entreprise américaine United Launch Alliance (ULA) depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, aux Etats-Unis.Après leur mise en orbite et le déploiement de leurs panneaux solaires, la filiale dédiée d'Amazon réalisera différentes expérimentations. Dans un communiqué du 3 octobre dernier, Rajeev Badyal, vice-président de la technologie chez Project Kuiper précisait d'ailleurs avoirAnnoncé en 2019, le programme répondant au doux nom deprévoyait le déploiement à partir de 2020 deL'objectif est de fournir un accès haut débit avec un faible taux de latence aux utilisateurs d'internet, particuliers ou professionnels, actuellement mal desservis par les réseaux terrestres.Préalablement,Cette dernière sera installée au centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride. Rappelons qu'il possède déjà un autre site du coté de Kirkland, dans l'État de Washington. Ce dernier devrait entrer en production d'ici la fin 2023.Les satellites seront ensuite acheminés en Floride pour les derniers réglages avant d'être, également fondé par Jeff Bezos, et la(ULA).