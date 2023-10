Une trottinette compatible avec Localiser à un tarif plus accessible chez Ninebot

Segway-Ninebot E2 Pro

Après la Max G2 Le nouvelle venue affiche des mensurations de 1168 × 540 × 1220 mm (1168 × 538 × 565 mm une fois pliée) pour un poids de 18,8 kg sur la balance.d'un moteur électrique affichant une puissance maximale de 750W permettant de gravir une pente à 18%, d'un frein à tambour à l'avant et électronique à l'arrière, de feux à LED et des clignotanrs à l'avant comme à l'arrière, et de pneus tubeless (sans chambre à air) anti-crevaisons de 10 pouces.La nouvelle venue embarque une batterie de 275Wh (7 650mAh) se chargeant en 5h30 et lui offrant une autonomie (pour un pilote de 75kg) de. Pour garantir une meilleure sécurité, l' E2 Pro est équipée du système TCS (pour Traction Control System), un antipatinage qui prévient le dérapage sur les gravier, les plaques d'égout ou les routes glissantes, améliorant ainsi la stabilité.Fort pratique, la trottinette dispose d'un traqueur intégré compatible avec l'App Localiser, permettant de profiter du réseau d'appareil Apple pour la retrouver facilement, comme avec un AirTag (mais qui sera moins facile à retirer/désactiver que ce dernier).Si vous désirez davantage de performances et d'autonomie, Ninebot propose également la Max G2, mais le tarif est plus élevé.