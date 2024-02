La voiture électrique à 100€/mois, c'est fini pour 2024 !

Leasing social : clap de fin pour 2024, rendez-vous en 2025 !

Avec cette première vague ,nous avons atteint nos objectifs et même dépassé toutes nos attentes. Sur les 100.000 véhicules normalement achetés chaque année par les Français éligibles au leasing, cette année 50.000 seront électriques. C'est une vraie réussite emblématique de l'écologie à la française, bonne pour le porte-monnaie et pour la planète.

Une offre qui parle aux français !

Rendez-vous en 2025

Quelles sont les conditions ?

En avez-vous profité ?

Alors que le gouvernement avait évoqué un chiffre compris entre 20 000 et 25 000 commandes pour le leasing social en 2024, ce seront finalement plus de 50 000 commandes qui seront honorées cette année., mais devrait reprendre du service fin 2024 pour une nouvelle fournée de véhicules en 2025. Le gouvernement devrait en profiter pour élargir le catalogue des véhicules éligibles et améliorer encore son dispositif. Selon l'Elysée :Pour rappel, let l'officialisation des modalités permettant d'en profiter. L'ouverture des commandes liées à ce programme avait été accompagnée de la liste officielle des véhicules qui peuvent bénéficier du nouveau bonus écologique , puisque seuls les VE y figurant étaient éligibles au leasing social.Parmi les modèles accessibles via le leasing social,, comme les Twingo E-Tech, Opel Corsa Electric et Fiat 500e, mais également les Peugeot e-208. Le budget lié au financement de cette campagne n'étant pas illimité (le gouvernement évoque une enveloppe globale d'1,5 milliard d'euros pour le financement du bonus écologique), il a bien fallu prendre la décision de couper les vannes devant l'afflux des commandes.Cette mesure est censée, hors assurance. Les modalités du dispositif indiquent que. Le leasing est également réservé aux actifs et aux personnes dont le domicile se trouve à plus de 15 km de leur lieu de travail, effectuant plus de 8 000 km par an.Ce programme de leasing social semble avoir fait un véritable carton.et à nous indiquer sur quel modèle vous avez jeté votre dévolu.