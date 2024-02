A 350 km/h, ce drone est aussi rapide qu'une F1 !

Flashé à 350 km/h !

Une première non seulement dans la technologie des drones, mais aussi dans l’histoire de la F1

Image RedBull

Aujourd'hui c'est un autre record qui fait parler de lui dans le monde de la tech, celui du drone de. Ce dernier est en effet parvenu à suivre et filmer, le champion de F1, sur un circuit.En pratique, l'expérience s'est déroulée sur. Dans la F1 -la toute dernière Red Bull RB20- on trouvait le triple champion du monde de F1, Max Verstappen. Quant au petit engin volant -affublé du petit nom de Rocket Drone-, celui-ci était piloté par Ralph Hogenbirk de Dutch Drone Gods, qui a conçu l'appareil.Un vrai défi technique quand on sait que la vitesse de la plupart des appareils vie situent entre 60 km/h et 180 km/h pour les plus rapides ! Précisons que, détenu par le pilote sud-africain Alan van der Merwe sur le lac salé de Bonneville Salt Flats à bord d'une Honda F1. Notons qu'il détient aussi le record non officiel deau volant d’une BAR Honda en 2005, et ce, sur la piste de l’aéroport de Mojave (qui se situe en Californie, comme tout bon lecteur de Mac4ever le sait).