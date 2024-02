On Refait la F1 : Debrief des essais de Bahreïn (live à 18H)

Avec Eric Boullier, Fabrice Marsella, Guillaume Pommier, Alain Di Duca, Laurent Pantanacce & Olivier Frigara !

On Refait la F1 : Debrief des essais de Bahreïn

Où en est la concurrence et notamment Ferrari, avec la signature surprise d’Hamilton l’année prochaine ? Qui pour le remplacer chez Mercedes ? Où en est Alpine ? Et enfin retour sur le Horner Gate, le patron de Red Bull est-il sur la sellette Débats !

Il faut dire que cette bande de potes se réunissait déjà dans les couloirs du Village by CA pour refaire les courses, et avec unet enfin McLaren Racing... et plus récemment, directeur général du Grand Prix de France12, ils se sont dits qu'il y avait matière à faire un pilote (sans jeu de mot !) et le résultat est vraiment plaisant à regarder.Une chose est sûre, RedBull ne semble pas prêt à mettre fin à sa domination. Sa nouvelle voiture a aligné les meilleurs temps, elle qui adopte le concept de zéro pontons, un camouflet pour Mercedes qui a été la première écurie à l’expérimenter avant de l’abandonner …