La mort lente de l’Apple Car, faute de leadership

Des tentatives infructueuses de rachat

À ce moment-là, le succès du constructeur de voitures électriques était loin d'être assuré, et sa valeur était inférieure à 30 milliards de dollars, soit 1/20 de ce qu'elle est aujourd'hui. Adrian Perica, responsable du développement d'entreprise d'Apple, avait tenu une série de réunions avec Elon Musk. Mais Tim Cook -qui avait succédé à Steve Jobs trois ans auparavant- aurait renoncé à l'accord alors que les discussions étaient encore à un stade précoce.

Les pourparlers avec Mercedes-Benz ont progressé. Pendant quelques mois, Apple et le constructeur automobile allemand ont travaillé activement sur un partenariat similaire à l'idée de Tesla, mais avec des aménagements. Mercedes fabriquerait le véhicule d'Apple, tandis qu'elle vendrait également ses propres voitures avec la plate-forme autonome et l'interface utilisateur d'Apple. Apple s'est finalement retirée, en partie parce que ces préliminaires ont donné à ses dirigeants la confiance qu'ils pouvaient construire une voiture par eux-mêmes, disent les personnes impliquées dans cet autre accord manqué.

10 ans et 10 milliards, anéantis en 12 minutes !

La réunion a duré environ 12 minutes. Les deux hommes ont remercié le personnel pour leur travail et sont passés directement à la réorganisation et aux licenciements. Certains employés ont immédiatement été transférés à la division de l'IA d'Apple, et d'autres sont passés au génie logiciel. Une partie de l'équipe, cependant, est restée sur le carreau. Les ingénieurs en matériel ont eu la possibilité de postuler à des postes dans d'autres groupes, mais il n'y avait pas de places pour tout le monde. D'autres employés, tels que les centaines d'ingénieurs spécifiques à la voiture, les techniciens de piste d'essai, les testeurs de voitures autonomes et les experts en sécurité automobile, ont reçu des courriels avec leurs indemnités de départ. En ce qui est de la piste de l'Arizona, Apple travaille déjà afin de la revendre.

