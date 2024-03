Echec de l'Apple Car : les mauvais choix de Tim Cook en question

Echec de l'Apple Car : les mauvais choix de départ

Tim Cook en 2014

• Construire un véhicule électrique moins ambitieux avec des caractéristiques d'autonomie similaires aux modèles de Tesla. Cela signifie que la voiture pourrait rouler toute seule sur les autoroutes et certaines routes, mais pas partout.



• Changer le monde avec un véhicule autonome à part entière, transportant les passagers d'un point A à un point B sans aucune intervention du conducteur. Et faites en sorte que personne n'ait rien vu auparavant.

craquer

Une Tesla-like ? Oui, mais trop tard !

c'est comme si apple avait voulu inventer l'iPhone X à la place du premier iPhone...

Le marché automobile est plus difficile à percer que celui des smartphones, des ordinateurs et des lecteurs MP3. Il a évolué sur un siècle et compte beaucoup plus de concurrents et de chaînes d’approvisionnement plus complexes – et nécessite une masse de capital. C’était un pari d’essayer ne serait-ce que de créer un clone de Tesla, sans parler d’un véhicule qui transformerait l’industrie. Mais je pense toujours qu’Apple aurait pu faire la première chose.

Quel sera LE produit de Tim Cook ?

Apple Car

Le futur d'Apple, selon Tim Cook

accessoires de l'iPhone

trillion de dollars

Dans les petits papiers de la direction d'Apple depuis plusieurs années déjà,, qui a vu le jour dès 2014, période durant laquelle Elon Musk préparait justement la Tesla Model 3.Evidemment,, ce qui se révélera une erreur majeure pour la suite des événementsD'après Gurman,: forte de son succès sur le marché des smartphones et des tablettes, elle s'est persuadée de pouvoir enterrer toute l'horlogerie suisse avec son Apple Watch, avant de se montrer plus pragmatique, en se repositionnant sur le sport et la santé.et la Pomme estime qu'il n'y pas d'intérêt à produire un clone de la berline, qui possède déjà une belle avance technique. Cependant, Apple a une carte à jouer avec l'écosystème de ses clients,D'après Gurman, qui cite des sources impliquées dans le projet,, ont fini par avoir eu raison du projet.estime Gurman qui rappelle que les premiers iPod et iPhone n'étaient pas parfaits, loin de là -il manquait la 3G sur l'iPhone 1 par exemple.Mais peut-on vraiment dire que l'Apple Watch ou les AirPods sont des produits majeurs et révolutionnaires ? Cela reste desqui n'ont pas fondamentalement changé notre mode de vie. Quant au Vision Pro, le dispositif n'est encore pas prêt pour capter le grand public, malgré des progrès techniques indéniables et un potentiel certain.Bref,, la voiture figurant pourtant comme parfaite candidate. Gurman évoque la piste de la