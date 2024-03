Assurance automobile : fin de la carte verte, nouveaux contrôles

Bye bye l'attestation et la vignette vertes !

Le certificat d'assurance doit être apposé sur les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, à savoir :



- Véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, immatriculés ou non (moto ou scooter par exemple, y compris les moins de 50 cm3)

- Véhicule particulierVéhicule à moteur, construit et conçu pour le transport de personnes, ayant au moins 4 roues, comportant, en plus du siège du conducteur, 8 places assises au maximum, et dont le poids total en charge autorisé (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes. ou véhicule utilitaire, de moins de 3,5 tonnes (sauf les remorques)

Un contrôle dématérialisé !

assurance « au tiers » est obligatoire pour circuler légalement avec son véhicule en France. Cette assurance est destinée à protéger les victimes d’un accident de la route en leur permettant d’obtenir réparation de leur préjudice corporel ou matériel par un assureur

En effet, à compter du(décidément...) et en application d'un décret du 8 décembre 2023 Une mesure qui va concerner autant pour les automobilistes que les deux-roues motorisés.Toutefois, il faudra toujours être à jour de ses obligations en matière d'assurance., en flashant la plaque d'immatriculation. Pour rappel, celui-ci compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile au tiers du territoire français.On peut donc se rassurer si on avait tendance à oublier de changer la vignette d’assurance sur son pare-brise tous les ans mais que l'on était à jour.Sur le site du Ministère, on trouve un petit, rappelant qu’uneEnfin(pas celle de la carte mais une autre), le coût écologique de cette impression n'était pas neutre puisqu'elle représentait