L'application de randonnées AllTrails s'offre une refonte majeure pour l'été

Les collections

Les collections permettent aux membres de parcourir des milliers d'itinéraires classés par lieu, par attractions populaires et par préférences (comme par exemple chiens bienvenus, vue panoramique, perles rares, cascades, etc.). Conçues pour inspirer l'aventure, les collections aident les membres à découvrir l'itinéraire qui leur convient parmi plus de 400 000 disponibles sur AllTrails.



Les pages de parcs

Grâce aux conseils des experts d'AllTrails, les membres de la communauté et des services officiels des parcs, ces pages aident les membres à explorer les parcs locaux, régionaux et nationaux dans le monde entier. Cette nouvelle fonctionnalité offre des informations complètes sur les parcs, telles que les heures d'ouverture, les tarifs et des recommandations sur les meilleurs itinéraires, afin de rendre la planification des voyages à la fois simple et pratique.



Les pages d'itinéraires réorganisées

AllTrails a réorganisé ses plus de 400 000 pages d'itinéraires afin d'aider les aventuriers à planifier leurs aventure en toute confiance. Les informations essentielles sont plus accessibles et visuellement attrayantes. Les détails clés tels que la distance, le format et la durée estimée de l'itinéraire sont plus visibles, et les pages offrent désormais la possibilité de faire un tour virtuel de l'itinéraire dans une galerie de photos dynamiques, de visualiser l'itinéraire en 3D, d'évaluer l'état des sentiers et de consulter un résumé des avis de la communauté alimenté par l'IA.