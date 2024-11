Les chauffeurs VTC manifestent contre les nouvelles commissions d’Uber

Appel à une régulation et à un numerus clausus

Des mobilisations dans plusieurs villes de France

Un débat tendu autour de la réforme et des désaccords syndicaux

Cette action, initiée par le syndicat FO-INV, a pour objectif de protester contre une hausse des commissions pouvant atteindre 45 % sur certaines courses. Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat, critique cette décision prise sans concertation préalable et souligneLes revendications des chauffeurs ne se limitent pas aux seules commissions. Le syndicat FO-INV appelle également à instaurer un numerus clausus pour limiter le nombre de chauffeurs sur un marché qu’il estime saturé par des formations accessibles à bas coût, facilitant l’arrivée de nouveaux conducteurs. Cette situation, selon eux, accroît la concurrence,. Une situation qui rappelle étrangement l’époque où les taxis manifestaient eux aussi pour la même raison, quand les VTC se sont démocratisés en France. Uber est aussi accusé de tenir un double discours :Cette manifestation fait suite à une action similaire menée à Toulouse la semaine dernière. FO-INV prévoit désormais de mobiliser chaque mardi et mercredi dans plusieurs villes françaises, appelant à des actions répétées pour faire entendre les demandes des chauffeurs. À Paris, un blocage du marché de Rungis est prévu dès 5 heures du matin demain. Les revendications se concentrent sur. Dès le 21 novembre, Uber prévoit de remplacer le modèle de commission fixe de 25 % par un taux variable pouvant dépasser 40 %, ce qui suscite la colère des chauffeurs.Uber défend cette nouvelle tarification en expliquant qu’elle rendrait certaines courses plus attractives pour les chauffeurs en ajustant les frais de service, dans le but de réduire le taux actuel de 20 % de commandes non prises en charge. La plateforme assure également. Malgré cela, FO-INV reste sceptique et dénonce un manque de progrès sur la question des revenus. En avril, un accord avait fixé un revenu minimum horaire de 30 euros, mais FO-INV, qui n’avait pas participé aux négociations organisées par l’Arpe (Autorité de régulation des plateformes d’emploi), estime cet accord inefficace.