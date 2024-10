Uber lance un service de VTC dédié aux ados

Uber pour ados

Ce nouveau service, accessible dans 13 grandes villes françaises, dont Paris, Marseille et Lyon, permettra donc aux adolescents de réserver des trajets en VTC de manière indépendante. Pour les parents, l’application Uber offrira la possibilité de créer un compte spécifique pour chaque adolescent via le, disponible dans l’onglet de gestion des comptes.Ces derniers reçoivent des notifications détaillées sur chaque course, incluant le nom du chauffeur, et permettant un contrôle continu. Uber a mis en place des mesures de sécurité strictes pour ces trajets dédiés aux mineurs.Pour valider le départ, l’adolescent doit fournir au chauffeur un code PIN unique, garantissant qu’il monte dans le bon véhicule. Si le trajet est interrompu de manière prolongée ou si le véhicule quitte l’itinéraire prévu, une alerte est automatiquement envoyée aux parents.Ce service va aussi proposer des fonctionnalités de contrôle parental en matière de dépenses et de gestion des trajets. Les parents peuvent définir un budget mensuel dédié aux courses de leurs enfants, et aussi limiter les horaires ou les zones géographiques.Notons que les mineurs peuvent aussi commander des repas avec ce même compte, à condition que les dépenses restent dans le budget fixé.Uber a choisi de lancer Uber pour ados en France à l’approche d’ Halloween . Une enquête menée par Uber indique d’ailleurs que deux adolescents sur trois participeront aux festivités d’Halloween en France, et 42 % d’entre eux comptent sur leurs parents pour les accompagner.Vous seriez intéressés pour vos propres enfants ? Ou les laisser prendre un Uber vous inquiéterait un peu ?