Google Maps peut-il être responsable d'un accident de voiture suite à de mauvaises indications ?

Une Responsabilité en question

ses plus sincères condoléances aux familles

Contexte

D'après le média, lorsque leur voiture est tombée d’un pont, qui avait été partiellement détruit lors d'inondations. Le véhicule aurait chuté dans le fleuve Ramganga situé en deça.Il est mentionné que. L'application aurait orienté le véhicule vers cette route impraticable et insécure. Les autres circonstances de ce tragique accident ne sont pas encore connues pour le moment (circulation de jour / de nuit, vitesse, état du conducteur, état de la route...).Il est en effet question depour ses indications erronées, mais égalementpour ne pas avoir sécurisé ou signalé le danger. En réponse, Google aurait présentéet a indiqué travailler en étroite collaboration avec les autorités, et ce, afin d'apporter leur soutien à l'enquête en cours.Ce n’est. En 2023, deux médecins sont morts dans le Kerala après que leur véhicule, toujours guidé par Google Maps, est tombé dans une rivière.Cet événement soulève des questions sur la fiabilité des applications de navigation dans les régions où les infrastructures peuvent être endommagées et sur l’importance des mises à jour régulières des données cartographiques. Et bien sûr la responsabilité juridique du système, ou plutôt l’étendue de leurs obligations de mise à jour…