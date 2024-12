Les voleurs de bagages vont détester cette fonction des AirTags

Traquer ses bagages via Localiser et tiers de confiance

Notons également qu'elle va proposer un accès spécial Apple Partner pour les compagnies aériennes, ces dernières désireuses de traquer et retrouver au plus vite la valise contenant ou pas les cadeaux de Noël. La liste vient d'ailleurs d'être allongée et comprend désormais : United Airlines, Delta, British Airways, Lufthansa, Air Canada, Air New Zealand, Turkish Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Eurowings, Iberia Airlines.

Comment cela fonctionne ?

Share Item Location

Jusqu'à présent, le réseau Localiser permettait déjà aux utilisateurs de partager leurs articles avec des personnes de confiance. Au vu de l'actualité chargée en matière de pertes ou de vols de bagages, Apple n'a pas été insensible à la situation et y a vu un très bon moyen de booster les ventes de sa petite balise blanche.Pour cela, il suffit de choisir l'option(Partager l'emplacement de l'élément) dans l'onglet des objets suivis / compatibles. Cela vaqui permet à un tiers de voir l'emplacement de l'objet perdu.Pour cette fonction, Cupertino a vu large. En effet,, sur un Mac / un PC, un iPhone / un Android. Celui-ci sera valable pendant sept jours et se désactivera automatiquement si vous retrouvez l'article en question et que vous le signalez bien évidemment.A des fins de sécurité, Apple ajoute une dernière condition pour garantir l'accès au système :. Une fois connecté, le tiers de confiance pourra voir la localisation de l'objet sur une carte de type Apple Plans. Elle aura accès aux coordonnées de l'utilisateur, y compris son adresse e-mail et son numéro de téléphone.. Cela va permettre d'accéder à davantage d'informations (il s'agira d'un lien ouvrable depuis n'importe quel navigateur / OS), y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du propriétaire.