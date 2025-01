L'app déjantée CARROT Weather arrive sur CarPlay

En voiture Simone !

En direct sur l'iPhone

Disponibilité et conditions

En plus des itinéraires étape par étape, l’intégration offre un aperçu des conditions climatiques tout au long de votre trajet. Parmi les fonctionnalités disponibles, on trouver désormais les radars en direct, les avertissements sur les tempêtes, des détails sur les vitesses du vent ou encore des niveaux de visibilité.. Pour cela, il faudra toujours se rendre dans les paramètres de l'application pour modifier la personnalité de votre interlocuteur météo favori !L'option Live activities était déjà proposée, mais désormais o. Précisons que cette dernière affiche des graphiques de précipitations pour l’heure suivante, devient encore plus pratique (très pratique si on habite des zones souvent pluvieuses et instables). Désormais,sur l’écran de verrouillage et sur la Dynamic Island dès qu’une pluie est détectée à proximité (ça marche aussi avec la neige).. Cela supprime la nécessité d’ouvrir l’application pour activer manuellement cette fonctionnalité, une amélioration notable pour les utilisateurs réguliers.Evidemment certains ne seront pas fan du modèle économique. En effet toutes les fonctions ne sont pas accessibles gratuitement. Ces nouvelles fonctionnalités sont accessibles aux abonnés du forfait CARROT Weather Premium.Avec l’ajout de CarPlay et l’automatisation des activités en direct, CARROT Weather prouve qu’il est possible d’allier utilité et divertissement, même lorsqu’il s’agit de vérifier le temps qu’il fait.