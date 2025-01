Quand la police donne des AirTags pour lutter contre le vol de voitures

Un programme tech pour dissuader les voleurs

la voiture est équipée d’un traqueur

Le suivi reste sous le contrôle des propriétaires

Comment cela fonctionne ?

Share Item Location

D’après un reportage de, la police locale espère: des AirTags et d’autres dispositifs de suivi, tels que des Tile. Une première distribution a déjà eu lieu, et une seconde est prévue pour les semaines à venir.En effet, tous les véhicules équipés disposent d’un autocollant qui se veut dissuasif. Cet autocollant informe les voleurs potentiels que, laissant entendre que la police sera capable de la retrouver rapidement en cas de vol., estimant que le voleur averti désirant vraiment récupérer le véhicule pourra essayer de chercher la balise en question et démarrer une fois cette dernière trouvée....En effet, le propriétaire doit partager manuellement l’emplacement de son véhicule avec la police en cas de vol, notamment en partageant le lien.Les AirTags d’Apple sont depuis longtemps utilisés par les automobilistes pour garder un œil sur leurs véhicules, et ce programme pourrait offrir une solution simple et assez abordable pour lutter contre les vols de voitures.La question reste de savoir si cette technologie parviendra à dissuader efficacement les voleurs ou si elle se limitera à être un outil de récupération après coup.Pour cela, il suffit de choisir l'option(Partager l'emplacement de l'élément) dans l'onglet des objets suivis / compatibles. Cela vaqui permet à un tiers de voir l'emplacement de l'objet perdu.Pour cette fonction, Cupertino a vu large. En effet,, sur un Mac / un PC, un iPhone / un Android. Celui-ci sera valable pendant sept jours et se désactivera automatiquement si vous retrouvez l'article en question et que vous le signalez bien évidemment.A des fins de sécurité, Apple ajoute une dernière condition pour garantir l'accès au système :. Une fois connecté, le tiers de confiance pourra voir la localisation de l'objet sur une carte de type Apple Plans. Elle aura accès aux coordonnées de l'utilisateur, y compris son adresse e-mail et son numéro de téléphone.. Cela va permettre d'accéder à davantage d'informations (il s'agira d'un lien ouvrable depuis n'importe quel navigateur / OS), y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du propriétaire.