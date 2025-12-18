App Store alternatif, achats in-app : après l'Europe, le Japon fait plier Apple
Apple a annoncé une série de changements majeurs pour l’App Store et plus largement iOS au Japon, et ce, afin de se conformer au Mobile Software Competition Act (MSCA), une nouvelle législation locale visant à renforcer la concurrence dans le numérique. Ces évolutions, effectives avec iOS 26.2, modifient en profondeur la distribution des apps, les règles de paiement et certains comportements clés de l’iPhone. Elles ne sont donc pas sans rappeler la situation en Europe !
Concernant le premier changement notable, les développeurs peuvent désormais distribuer leurs applications via des marketplaces alternatives à l’App Store au Japon. Apple conserve toutefois un garde-fou central avec la notarisation obligatoire de toutes les apps, y compris hors App Store. Si la firme ne cache pas ses inquiétudes en matière de sécurité, l’entreprise affirme avoir travaillé étroitement avec les autorités japonaises pour trouver un compromis qu’elle juge plus équilibré que le Digital Markets Act européen.
Cette étape vise à vérifier le bon fonctionnement des applications et à bloquer les menaces graves comme les malwares, virus ou comportements frauduleux, via des contrôles automatisés et humains. Contrairement à l’Europe, Apple n’est en revanche pas contrainte d’autoriser le téléchargement d’apps directement depuis le web, ce qui limite selon elle les risques pour les utilisateurs.
Le MSCA impose également une ouverture sur les paiements. Au Japon, les développeurs peuvent désormais continuer à utiliser le paiement intégré Apple sans changement, proposer des processus de paiement alternatifs pour les biens et services numériques, ou rediriger les utilisateurs vers un site web externe via des liens cliquables.
Mais Apple pose une condition clé : le paiement in-app doit toujours être proposé en parallèle. Impossible donc de contourner totalement le système maison, contrairement à certaines interprétations du DMA en Europe.
Sans surprise, on retrouve d'autres dispositions similaires au DMA. Ainsi Cupertino ajuste aussi ses conditions économiques avec plusieurs niveaux de commissions. Elle justifie d'ailleurs le dernier niveau (voir ci-dessous) par la nécessité de financer les outils, API et technologies iOS utilisés par les développeurs, même hors App Store.
Enfin Apple insiste sur la protection des mineurs. Plusieurs garde-fous sont intégrés au dispositif japonais. Ainsi les apps de la catégorie Kids ne peuvent pas inclure de liens vers des paiements externes, les utilisateurs de moins de 18 ans doivent passer par un contrôle parental avant tout achat non intégré. De même, les moins de 13 ans ne peuvent pas accéder à des paiements via des sites web, et une nouvelle API permettra aux parents de surveiller et valider les achats effectués hors du système Apple.
Cupertino n’hésite pas à tacler l’Europe au passage, affirmant que certaines règles du DMA ont permis l’arrivée d’applications pornographiques sur iOS, ce que le cadre japonais éviterait.
Côté iPhone, iOS 26.2 apporte aussi des nouveautés concrètes au Japon. Les utilisateurs peuvent désormais choisir leurs apps par défaut pour la navigation et les marketplaces, accéder à un écran de choix du navigateur, et sélectionner leur moteur de recherche préféré. Plus surprenant encore, Apple ouvre la porte à des évolutions profondes de la plateforme.
Siri n’est plus intouchable ! Trois nouveaux outils sont proposés aux développeurs : la possibilité d’utiliser un moteur de navigation alternatif à WebKit, sous conditions strictes, une API permettant à des apps conversationnelles de remplacer Siri via le bouton latéral de l’iPhone, et enfin un mécanisme pour demander l’interopérabilité avec certaines technologies cœur d’iOS.
Avec ces annonces, le Japon devient un terrain d’expérimentation stratégique pour Apple. La firme y applique une ouverture encadrée, qu’elle présente comme plus cohérente et sécurisée que le modèle européen. Reste à voir si ce compromis inspirera d’autres régions… ou si l’Europe et les États-Unis continueront de tirer l’écosystème iOS dans des directions opposées.
Des boutiques d’apps alternatives, sous contrôle d’Apple
Paiements non intégrés : plus de choix, mais pas sans Apple
Nouvelles commissions et “Core Technology Commission”
Une protection renforcée pour les enfants
iOS 26.2 : des changements visibles pour les utilisateurs
Qu'en penser ?
