App Store alternatif, achats in-app : après l'Europe, le Japon fait plier Apple

Des boutiques d’apps alternatives, sous contrôle d’Apple

Paiements non intégrés : plus de choix, mais pas sans Apple

Nouvelles commissions et “Core Technology Commission”

• 10 % pour les membres du Small Business Program et certains partenaires,

• 21 % pour les ventes de biens et services numériques via l’App Store,

• +5 % pour le traitement des paiements via l’IAP,

• 15 % sur les ventes réalisées sur un site web externe depuis une app,

• et surtout une Core Technology Commission de 5 % pour les apps distribuées en dehors de l’App Store.

Une protection renforcée pour les enfants

iOS 26.2 : des changements visibles pour les utilisateurs

Qu'en penser ?



Avec ces annonces, le Japon devient un terrain d’expérimentation stratégique pour Apple. La firme y applique une ouverture encadrée, qu’elle présente comme plus cohérente et sécurisée que le modèle européen. Reste à voir si ce compromis inspirera d’autres régions… ou si l’Europe et les États-Unis continueront de tirer l’écosystème iOS dans des directions opposées.

Concernant le premier changement notable, les développeurs peuvent désormaisà l’App Store au Japon. Apple conserve toutefois un garde-fou central avec lade toutes les apps, y compris hors App Store. Si la firme ne cache pas ses inquiétudes en matière de sécurité, l’entreprise affirme avoir travaillé étroitement avec les autorités japonaises pour trouver un compromis qu’elle jugeCette étape vise àdes applications et à bloquer les menaces graves comme les malwares, virus ou comportements frauduleux, via des contrôles automatisés et humains. Contrairement à l’Europe, Apple n’est en revanche pas contrainte d’autoriser le téléchargement d’apps directement depuis le web, ce qui limite selon elle les risques pour les utilisateurs.s. Au Japon, les développeurs peuvent désormais continuer à utiliser le paiement intégré Apple sans changement, proposer des processus de paiement alternatifs pour les biens et services numériques, ou rediriger les utilisateurs vers un site web externe via des liens cliquables.Mais Apple pose: le paiement in-app doit toujours être proposé en parallèle. Impossible donc de contourner totalement le système maison, contrairement à certaines interprétations du DMA en Europe.. Ainsi Cupertino ajuste aussi ses conditions économiques avec plusieurs niveaux de commissions. Elle justifie d'ailleurs le dernier niveau (voir ci-dessous) par la nécessité de financer les outils, API et technologies iOS utilisés par les développeurs, même hors App Store.Enfin Apple insiste sur la. Plusieurs garde-fous sont intégrés au dispositif japonais. Ainsi. De même, les moins de 13 ans ne peuvent pas accéder à des paiements via des sites web, et une nouvelle API permettra aux parents de surveiller et valider les achats effectués hors du système Apple., affirmant que certaines règles du DMA ont permis l’arrivée d’applications pornographiques sur iOS, ce que le cadre japonais éviterait.Les utilisateurs peuvent désormais, accéder à un écran de choix du navigateur, et sélectionner leur moteur de recherche préféré. Plus surprenant encore, Apple ouvre la porte à des évolutions profondes de la plateforme.Trois nouveaux outils sont proposés aux développeurs : la possibilité d’utiliser un moteur de navigation alternatif à WebKit, sous conditions strictes, une API permettant à des apps conversationnelles de remplacer Siri via le bouton latéral de l’iPhone, et enfin un mécanisme pour demander l’avec certaines technologies cœur d’iOS.