XYTE ONE : le scooter électrique à toit arrive en France en 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup allemande XYTE Mobility confirme le lancement français de son modèle XYTE ONE pour le premier semestre 2026. Ce trois-roues électrique, accessible avec un permis B, promet de sécuriser les trajets urbains grâce à sa cellule de protection intégrée. Avec une vitesse de 100 km/h et une autonomie d'une centaine de kilomètres, il cherche à se positionner comme une alternative au scooter classique.
Le marché de la mobilité urbaine s'apprête donc à accueillir un nouvel acteur. XYTE Mobility, une entreprise basée en Allemagne, a annoncé l'arrivée prochaine de son véhicule phare dans l'Hexagone . Le XYTE ONE tente de répondre aux besoins des citadins qui hésitent entre le deux-roues et la petite voiture. Son architecture à trois roues et sa carrosserie doivent permettre de rassurer les conducteurs soucieux de leur sécurité .
Le véhicule est propulsé par un moteur électrique de 19 kW, soit environ 26 chevaux. Cette puissance lui permet d'atteindre une vitesse maximale d'environ 100 km/h, ce qui est suffisant pour circuler sur les voies rapides périphériques (surtout à Paris où la vitesse a été réduite sur le périphérique).
Concernant la batterie, le constructeur annonce une autonomie située entre 100 et 112 km selon le cycle d'homologation WMTC. Ces chiffres destinent principalement le XYTE ONE à des trajets quotidiens de type domicile-travail, vous ne ferez donc pas un Paris > Marseille avec ce véhicule.
La particularité de ce modèle c'est surtout sa cellule de sécurité. Le conducteur est protégé par un toit rigide et maintenu par une ceinture harnais à quatre points. Cette configuration permet légalement de conduire sans casque, tout en restant à l'abri des intempéries .
Malgré sa ressemblance avec un scooter, le XYTE ONE intègre des éléments de confort automobile. On y trouve un écran tactile pour la connectivité, une marche arrière pour faciliter les manœuvres de stationnement, et un espace de rangement de 72 litres. L'objectif est de conserver l'agilité d'un véhicule étroit tout en offrant une protection supérieure aux deux-roues standards.
XYTE Mobility a ouvert les précommandes sur son site internet. Une édition spéciale de lancement est limitée aux 500 premiers exemplaires . Les premières livraisons sont attendues pour le premier semestre 2026, accompagnées par le développement d'un réseau de 25 points de service en Europe pour assurer l'entretien.
Ce concept de véhicule intermédiaire revient régulièrement sur le devant de la scène sans jamais s'imposer vraiment. L'idée de rouler sans casque et au sec est séduisante pour ceux qui rejettent les contraintes du scooter traditionnel. Mais avec une autonomie réelle qui risque de baisser un peu en hiver ou à pleine vitesse, le XYTE ONE devra justifier son positionnement par un prix compétitif face aux quadricycles lourds ou aux motos électriques équivalentes. Pour le moment aucun prix n'est annoncé.
Un scooter venu d'Allemagne
Le marché de la mobilité urbaine s'apprête donc à accueillir un nouvel acteur. XYTE Mobility, une entreprise basée en Allemagne, a annoncé l'arrivée prochaine de son véhicule phare dans l'Hexagone . Le XYTE ONE tente de répondre aux besoins des citadins qui hésitent entre le deux-roues et la petite voiture. Son architecture à trois roues et sa carrosserie doivent permettre de rassurer les conducteurs soucieux de leur sécurité .
Les caractéristiques techniques
Le véhicule est propulsé par un moteur électrique de 19 kW, soit environ 26 chevaux. Cette puissance lui permet d'atteindre une vitesse maximale d'environ 100 km/h, ce qui est suffisant pour circuler sur les voies rapides périphériques (surtout à Paris où la vitesse a été réduite sur le périphérique).
Concernant la batterie, le constructeur annonce une autonomie située entre 100 et 112 km selon le cycle d'homologation WMTC. Ces chiffres destinent principalement le XYTE ONE à des trajets quotidiens de type domicile-travail, vous ne ferez donc pas un Paris > Marseille avec ce véhicule.
Sécurité et confort : l'hybride scooter-voiture
La particularité de ce modèle c'est surtout sa cellule de sécurité. Le conducteur est protégé par un toit rigide et maintenu par une ceinture harnais à quatre points. Cette configuration permet légalement de conduire sans casque, tout en restant à l'abri des intempéries .
Malgré sa ressemblance avec un scooter, le XYTE ONE intègre des éléments de confort automobile. On y trouve un écran tactile pour la connectivité, une marche arrière pour faciliter les manœuvres de stationnement, et un espace de rangement de 72 litres. L'objectif est de conserver l'agilité d'un véhicule étroit tout en offrant une protection supérieure aux deux-roues standards.
XYTE Mobility a ouvert les précommandes sur son site internet. Une édition spéciale de lancement est limitée aux 500 premiers exemplaires . Les premières livraisons sont attendues pour le premier semestre 2026, accompagnées par le développement d'un réseau de 25 points de service en Europe pour assurer l'entretien.
On en dit quoi ?
Ce concept de véhicule intermédiaire revient régulièrement sur le devant de la scène sans jamais s'imposer vraiment. L'idée de rouler sans casque et au sec est séduisante pour ceux qui rejettent les contraintes du scooter traditionnel. Mais avec une autonomie réelle qui risque de baisser un peu en hiver ou à pleine vitesse, le XYTE ONE devra justifier son positionnement par un prix compétitif face aux quadricycles lourds ou aux motos électriques équivalentes. Pour le moment aucun prix n'est annoncé.