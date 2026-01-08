XYTE ONE : le scooter électrique à toit arrive en France en 2026

On en dit quoi ?



Ce concept de véhicule intermédiaire revient régulièrement sur le devant de la scène sans jamais s'imposer vraiment. L'idée de rouler sans casque et au sec est séduisante pour ceux qui rejettent les contraintes du scooter traditionnel. Mais avec une autonomie réelle qui risque de baisser un peu en hiver ou à pleine vitesse, le XYTE ONE devra justifier son positionnement par un prix compétitif face aux quadricycles lourds ou aux motos électriques équivalentes. Pour le moment aucun prix n'est annoncé.