Gemini arrive en mode mains libres sur Google Maps pour la marche et le vélo
Google continue d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur de ses services et franchit une nouvelle étape avec Gemini et Google Maps. Désormais, lorsqu’ils se déplacent à pied ou à vélo, les utilisateurs peuvent interagir avec l’assistant entièrement à la voix, et ce, vraiment sans toucher leur smartphone. Cette évolution transforme progressivement l’application de navigation en véritable guide personnel conversationnel.
Jusqu’ici, Google avait surtout mis l’accent sur la conduite automobile, avec une expérience conversationnelle introduite fin 2025. Cette mise à jour élargit désormais le périmètre : marche et cyclisme bénéficient à leur tour d’un assistant intelligent intégré directement dans Maps.
Concrètement, l’utilisateur peut poser des questions simples (Dans quel quartier, est-ce je me trouve ? Quels sont les meilleurs restaurants autour de moi ?). Les réponses vont s'appuyer sur les données en temps réel de Google Maps : commerces, avis, horaires, points d’intérêt ou itinéraires. L’idée n’est plus seulement de suivre une flèche bleue, mais d’obtenir un contexte intelligent sur l’environnement.
Pour les trajets à vélo, l’approche mains libres prend vraiment tout son sens. Google met en avant un usage orienté sécurité et concentration sur la route. L’utilisateur peut ainsi demander son heure d’arrivée estimée, vérifier son prochain rendez-vous, ou encore envoyer un message vocal sans lâcher le guidon. Des commandes comme
Google précise que la fonctionnalité est en cours de déploiement mondial sur iOS comme sur Android, dans toutes les régions où Gemini est déjà disponible. L’objectif est clair : faire de l’assistant une couche transversale présente dans l’ensemble de l’écosystème Google, quel que soit le mode de déplacement.
Cette évolution s’inscrit aussi dans une tendance plus large : la montée en puissance des assistants IA contextuels, capables de comprendre où l’on se trouve et ce que l’on fait pour fournir des réponses pertinentes sans friction.
En parallèle, Google renforce également la présence de Gemini dans son navigateur Chrome sur macOS, Windows et Chromebook Plus. L’assistant s’intègre désormais dans un panneau latéral, permettant d’obtenir de l’aide sans quitter l’onglet en cours.
Parmi les nouveautés, on trouve un outil de transformation d’images basé sur des instructions textuelles, des applications connectées (Gmail, Agenda, Maps, YouTube), et une automatisation de tâches comme la synthèse de contenu, la planification de voyages ou la rédaction de messages.
Propulsée par le modèle Gemini 3, cette évolution vise à transformer le navigateur en espace de travail assisté par IA, où l’utilisateur peut enchaîner recherches, organisation et création sans multiplier les applications.
Avec Gemini dans Maps et Chrome, Google poursuit une stratégie claire : rendre l’IA invisible mais omniprésente, intégrée directement aux outils du quotidien. Navigation, navigation web, messagerie ou organisation personnelle convergent progressivement vers une même logique conversationnelle.
Le smartphone — et désormais le navigateur — ne sont plus seulement des interfaces : ils deviennent des compagnons numériques capables de contextualiser nos déplacements et nos actions en temps réel.
Une navigation vocale pensée pour les déplacements quotidiens
Dis à Maman que j’aurai dix minutes de retarddeviennent possibles sans manipuler l’écran. On se rapproche d’une expérience proche des assistants embarqués en voiture, mais adaptée aux mobilités douces.
Un déploiement mondial sur iOS et Android
Gemini s’étend aussi à Google Chrome
Qu'en penser ?
