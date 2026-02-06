Démontage de l'AirTag 2 : à quoi faut-il s'attendre vraiment ?
Comme le veut la tradition, iFixit s'est attelé au démontage complet de l'AirTag 2, sorti la semaine dernière. Et le verdict semble sans appel : malgré un haut-parleur nettement plus puissant et de nouvelles protections logicielles, il reste relativement simple de neutraliser le son, un point sensible dans la lutte contre le pistage indésirable.
La principale évolution matérielle mise en avant par Apple concerne le haut-parleur : celui-ci serait environ 50 % plus puissant que sur la génération précédente. Apple évoque également
Sur le papier, ces mesures devaient rendre l’AirTag plus sûr. En pratique, le démontage d’iFixit montre que le haut-parleur peut toujours être désactivé sans compromettre le fonctionnement du traceur. Dans sa vidéo, iFixit explique qu’il suffit d’identifier deux fils très fins reliant la bobine du haut-parleur au circuit imprimé.
Leur retrait, à l’aide d’un simple fer à souder, coupe totalement le son sans déclencher de mécanisme de sécurité. Les équipes d’iFixit s’attendaient pourtant à des contre-mesures, comme une détection d’impédance anormale ou l’utilisation de l’accéléromètre pour repérer l’absence de vibrations sonores. Mais en définitive,
Pas terrible contre les voleurs direz-vous, mais encore faut-il le savoir, s'y connaitre et avoir le temps / l'opportunité de le faire.... En outre, tout le monde ne dispose pas d’un fer à souder. Néanmoins, cette facilité reste loin d’être idéale, compte tenu des usages détournés (comme traquer des personnes à leur insu), qui ont déjà valu à l’AirTag de nombreuses critiques.
Le démontage réserve toutefois quelques bonnes nouvelles côté technique. iFixit dévoile l’envers du circuit imprimé, où l’on retrouve un SoC mis à jour pour la gestion du Bluetooth et de la NFC, ainsi que la nouvelle puce U2 Ultra Wideband. C’est cette dernière qui permet une localisation encore plus précise en mode Localisation précise, à condition d’utiliser un iPhone compatible (iPhone 15 ou modèle ultérieur).
Apple semble donc avoir misé sur des protections logicielles et réseau renforcées, plutôt que sur un verrouillage matériel strict du haut-parleur. Cette approche améliore l’expérience utilisateur et la précision de localisation, mais qui laisse subsister une faiblesse bien connue pour qui souhaite détourner l’objet de son usage initial. Comme quoi la première génération d'AirTag —moins chère— semble conserver quelques avantages !
Un haut-parleur plus fort, mais pas mieux protégé
Nouveau SoC, puce U2 au cœur de la précision, sécurité logicielle
Le démontage réserve toutefois quelques bonnes nouvelles côté technique. iFixit dévoile l’envers du circuit imprimé, où l’on retrouve un SoC mis à jour pour la gestion du Bluetooth et de la NFC, ainsi que la nouvelle puce U2 Ultra Wideband. C’est cette dernière qui permet une localisation encore plus précise en mode Localisation précise, à condition d’utiliser un iPhone compatible (iPhone 15 ou modèle ultérieur).
Qu'en penser ?
Apple semble donc avoir misé sur des protections logicielles et réseau renforcées, plutôt que sur un verrouillage matériel strict du haut-parleur. Cette approche améliore l’expérience utilisateur et la précision de localisation, mais qui laisse subsister une faiblesse bien connue pour qui souhaite détourner l’objet de son usage initial. Comme quoi la première génération d'AirTag —moins chère— semble conserver quelques avantages !