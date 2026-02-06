Démontage de l'AirTag 2 : à quoi faut-il s'attendre vraiment ?

Un haut-parleur plus fort, mais pas mieux protégé

une série de protections inédites contre le suivi non désiré

le haut-parleur est plus fort, mais il est toujours aussi facile à désactiver

Nouveau SoC, puce U2 au cœur de la précision, sécurité logicielle

Qu'en penser ?



Apple semble donc avoir misé sur des protections logicielles et réseau renforcées, plutôt que sur un verrouillage matériel strict du haut-parleur. Cette approche améliore l’expérience utilisateur et la précision de localisation, mais qui laisse subsister une faiblesse bien connue pour qui souhaite détourner l’objet de son usage initial. Comme quoi la première génération d'AirTag —moins chère— semble conserver quelques avantages !

: celui-ci serait environ 50 % plus puissant que sur la génération précédente. Apple évoque également, incluant des alertes multiplateformes et des identifiants Bluetooth changeant fréquemment.Sur le papier, ces mesures devaient rendre l’AirTag plus sûr. En pratique,Dans sa vidéo,Les équipes d’iFixit s’attendaient pourtant à des contre-mesures, comme une détection d’impédance anormale ou l’utilisation de l’accéléromètre pour repérer l’absence de vibrations sonores. Mais en définitive,Pas terrible contre les voleurs direz-vous, mais encore faut-il le savoir, s'y connaitre et avoir le temps / l'opportunité de le faire.... En outre, tout le monde ne dispose pas d’un fer à souder. Néanmoins, cette facilité reste loin d’être idéale, compte tenu des usages détournés (comme traquer des personnes à leur insu), qui ont déjà valu à l’AirTag de nombreuses critiques.Le démontage réserve toutefois quelques bonnes nouvelles côté technique. iFixit dévoile l’envers du circuit imprimé, où l’on retrouve, ainsi que la nouvelle puce. C’est cette dernière qui permet une localisation encore plus précise en mode Localisation précise, à condition d’utiliser un iPhone compatible (iPhone 15 ou modèle ultérieur).