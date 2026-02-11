Mais pourquoi Elon Musk veut installer une catapulte sur la Lune ?

On en dit quoi ?



Elon Musk est très fort pour lâcher des annonces ultra spectaculaires. Le mass driver lunaire n'est pas un concept nouveau, les scientifiques, écrivains et industriels en parlent depuis des décennies. Ce qui change, c'est qu'un patron qui pèse 1 000 milliards de dollars dit vouloir en construire un pour de vrai. Maintenant, entre une réunion avec les salariés du groupe et une usine opérationnelle à 384 000 km de la Terre, il y a quelques petites étapes intermédiaires.