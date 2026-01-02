Mais pourquoi Starlink va abaisser l'orbite de ses satellites de 70 km ?
SpaceX annonce que sa constellation Starlink va descendre de 550 à 480 km d'altitude dès cette année. L'objectif : réduire les risques de collision dans un espace de plus en plus encombré, après un incident survenu en décembre que nous vous avions évoqué.
Michael Nicolls, vice-président de l'ingénierie Starlink chez SpaceX, a confirmé que l'ensemble de la constellation allait être repositionné à une altitude plus basse en 2026. Les satellites passeront de 550 km à 480 km d'altitude. La raison est simple : en dessous de 500 km, le nombre de débris spatiaux et de constellations prévues est nettement plus faible, ce qui réduit mécaniquement le risque de collision. À cette altitude, l'atmosphère terrestre exerce aussi une traînée plus importante, ce qui permet aux satellites en fin de vie de se désintégrer plus rapidement au lieu de rester en orbite pendant des décennies.
Cette décision arrive après un incident survenu le 17 décembre. Un satellite Starlink a subi une anomalie à 418 km d'altitude, perdant tout contact avec les équipes au sol. Le problème viendrait d'une dépressurisation interne du réservoir de propulsion, et non d'une collision avec un débris. Le satellite a rapidement perdu 4 km d'altitude et libéré plusieurs fragments trackables. Selon l'ancien astronaute Ed Lu, des centaines de débris se seraient dispersés sur 6 000 km le long de la trajectoire orbitale en quelques jours. SpaceX a précisé que le satellite retomberait sur Terre en quelques semaines et ne présentait aucun danger pour la Station spatiale internationale.
Starlink compte aujourd'hui près de 10 000 satellites en orbite basse, fournissant un accès internet haut débit à des particuliers, des entreprises et des gouvernements sur tous les continents. Cette croissance rapide inquiète les régulateurs et les experts en sécurité spatiale. L'espace se retrouve de plus en plus encombré, avec des constellations concurrentes en préparation chez Amazon, OneWeb et d'autres. L'abaissement d'orbite choisi par SpaceX pourrait d'ailleurs devenir un standard pour les opérateurs de méga-constellations.
L'initiative de SpaceX est plutôt bienvenue a priori. En abaissant ses satellites, l'entreprise anticipe un problème que tout le monde voit venir : l'engorgement de l'orbite basse. Pour avoir bossé pour une star-up spécialisée sur ces questions, je sais à quel point c'est un sujet complexe et important. Pour Starlink c'est aussi une façon de montrer l'exemple après l'incident de décembre, même si SpaceX a mis du temps à communiquer sur l'ampleur réelle des débris générés. Reste à voir si les autres opérateurs suivront le mouvement, ou si l'espace restera un Far West où chacun fait ce qu'il veut.
