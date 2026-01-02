Mais pourquoi Starlink va abaisser l'orbite de ses satellites de 70 km ?

On en dit quoi ?



L'initiative de SpaceX est plutôt bienvenue a priori. En abaissant ses satellites, l'entreprise anticipe un problème que tout le monde voit venir : l'engorgement de l'orbite basse. Pour avoir bossé pour une star-up spécialisée sur ces questions, je sais à quel point c'est un sujet complexe et important. Pour Starlink c'est aussi une façon de montrer l'exemple après l'incident de décembre, même si SpaceX a mis du temps à communiquer sur l'ampleur réelle des débris générés. Reste à voir si les autres opérateurs suivront le mouvement, ou si l'espace restera un Far West où chacun fait ce qu'il veut.