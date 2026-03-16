TENWAYS lance le CGO009 : un vélo électrique connecté à 2 199 euros au style canon
Par Vincent Lautier - Publié le
TENWAYS renouvelle son modèle phare avec le CGO009, un vélo électrique urbain qui intègre un module connecté avec GPS, déverrouillage sans contact et alertes antivol. Le tout dans un cadre inspiré des vélos hollandais, pour 2 199 euros.
La grosse nouveauté du CGO009, c'est son Smart Connect Module logé dans le tube supérieur. Via l'application TENWAYS, vous accédez au suivi GPS du vélo, aux alertes de mouvement et aux notifications de zone de surveillance. Le déverrouillage se fait sans contact, en Bluetooth ou NFC : quand votre téléphone est à proximité et que le vélo est allumé, il se déverrouille tout seul. Le module embarque aussi une sonnette électrique qui centralise les signaux sonores du système.
TENWAYS offre un an d'accès gratuit à toutes ces fonctionnalités. Après ça, il faudra passer à un abonnement Smart Connect, dont le tarif n'a pas encore été communiqué.
Côté design, le CGO009 reprend la géométrie des vélos urbains néerlandais avec un cadre à structure parallélogramme. Le câblage est entièrement intégré, le protège-chaîne est semi-fermé, et le cockpit est pensé pour une finition épurée. Les éclairages avant et arrière sont intégrés au cadre, conformes à la norme allemande StVZO, avec un feu diurne qui s'active automatiquement à l'allumage.
Pour la motorisation, on retrouve un moteur moyeu arrière C9 de 250 W qui développe 45 Nm de couple, trois niveaux d'assistance et un bouton Boost sur la commande gauche pour les côtes. La transmission passe par une courroie carbone Gates, silencieuse et sans entretien. La batterie de 374 Wh est amovible grâce à un système d'ouverture latéral, et TENWAYS annonce jusqu'à 85 km d'autonomie. Le vélo pèse 21 kg nu, 23 kg avec tous les accessoires.
Le TENWAYS CGO009 est vendu 2 199 euros, en trois coloris : Sage Green, Ice Blue et Midnight Black. Il est disponible sur le site de TENWAYS et chez des revendeurs comme My Velo ou Cyclable. Pour les 100 premières commandes, un antivol chaîne d'une valeur de 89 euros est offert.
Sur le papier, le CGO009 coche pas mal de cases : design soigné, connectivité intégrée, courroie carbone, batterie amovible. C'est un bel objet, mais il faudra voir si l'expérience sur route justifie le tarif.
Un module connecté directement dans le cadre
La grosse nouveauté du CGO009, c'est son Smart Connect Module logé dans le tube supérieur. Via l'application TENWAYS, vous accédez au suivi GPS du vélo, aux alertes de mouvement et aux notifications de zone de surveillance. Le déverrouillage se fait sans contact, en Bluetooth ou NFC : quand votre téléphone est à proximité et que le vélo est allumé, il se déverrouille tout seul. Le module embarque aussi une sonnette électrique qui centralise les signaux sonores du système.
TENWAYS offre un an d'accès gratuit à toutes ces fonctionnalités. Après ça, il faudra passer à un abonnement Smart Connect, dont le tarif n'a pas encore été communiqué.
Un look hollandais et une fiche technique solide
Côté design, le CGO009 reprend la géométrie des vélos urbains néerlandais avec un cadre à structure parallélogramme. Le câblage est entièrement intégré, le protège-chaîne est semi-fermé, et le cockpit est pensé pour une finition épurée. Les éclairages avant et arrière sont intégrés au cadre, conformes à la norme allemande StVZO, avec un feu diurne qui s'active automatiquement à l'allumage.
Pour la motorisation, on retrouve un moteur moyeu arrière C9 de 250 W qui développe 45 Nm de couple, trois niveaux d'assistance et un bouton Boost sur la commande gauche pour les côtes. La transmission passe par une courroie carbone Gates, silencieuse et sans entretien. La batterie de 374 Wh est amovible grâce à un système d'ouverture latéral, et TENWAYS annonce jusqu'à 85 km d'autonomie. Le vélo pèse 21 kg nu, 23 kg avec tous les accessoires.
Disponibilité et offre de lancement
Le TENWAYS CGO009 est vendu 2 199 euros, en trois coloris : Sage Green, Ice Blue et Midnight Black. Il est disponible sur le site de TENWAYS et chez des revendeurs comme My Velo ou Cyclable. Pour les 100 premières commandes, un antivol chaîne d'une valeur de 89 euros est offert.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le CGO009 coche pas mal de cases : design soigné, connectivité intégrée, courroie carbone, batterie amovible. C'est un bel objet, mais il faudra voir si l'expérience sur route justifie le tarif.