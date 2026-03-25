À presque -50%, la Harley Davidson électrique Limewire One est enfin à son bon prix !
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Livewire, la marque électrique de Harley Davidson a taillé le prix de la One, histoire d’en vendre au moins un peu plus que 10.
Le marché de la moto électrique a pris cher en 2025, avec, en France, une chute de 32,8 % par rapport à 2024.
Dans le lot des modèles qui peinent à se vendre se trouve la Livewire (et non Limewire, on vous voit les geeks) One, dont seulement 10 exemplaires ont trouvé preneurs l’année dernière.
Et pour cause ! Initialement vendue 25 290 euros, la One est passée à 19 990 euros quelques mois plus tard. Une baisse encore insuffisante au vu des chiffres. Désormais affichée à 14 890 euros, elle devrait peut-être trouver des prétendants.
Une bonne nouvelle, sauf pour les premiers acheteurs, qui, en plus d’avoir un véhicule difficile à vendre en occasion, devront désormais faire avec une décote indécente.
Mais elle n’est pas seule dans la vitrine des baisses de prix. La S2 Alpinista passe à 13 390 euros et les S2 (Del Mar et Mulholland) descendent à 12 390 euros.
La One a un atout de poids sur le marché : une capacité à charger en courant continu et donc le connecteur qui va bien. De quoi récupérer 80 % des 15,4 kWh de capacité en 40 minutes et 100 % en une heure.
Avec une consommation de 7,5 kWh/100 km, la One permet de parcourir presque 200 km en une seule charge. Sur autoroute, la One consomme autour des 10 kWh/100 km, ce qui baisse l’autonomie à 150 km. Soit l’autonomie des voitures citadines électriques actuelles. Le tout avec une machine délivrant 102 ch et 114 Nm de couple.
De quoi boxer dans la catégorie des Zero Motorcycles Zero SR/F et autre Honda WN7 fraîchement annoncée.
Il y a de quoi se poser des questions quant aux stratégies déployées par Harley Davidson. La baisse de prix n’étant pas liée à une soudaine chute du coût de production des batteries, elle ressemble surtout à un cuisant aveu d'échec commercial. Harley-Davidson (via Livewire) a péché par orgueil en pensant pouvoir vendre de l'électrique au prix de l'ultra-luxe, simplement en s'appuyant sur son aura historique.
À 14 890 euros, la One trouve enfin son "juste" prix. Reste à savoir si cette politique tarifaire en yo-yo ne finira pas par griller définitivement la confiance des acheteurs. À ce rythme-là, qui osera encore acheter le prochain modèle le jour de sa sortie ? Sachant que cette approche bancale a eu raison de la branche vélo électrique de la marque, ce n’est guère encourageant pour la suite.
Le marché de la moto électrique a pris cher en 2025, avec, en France, une chute de 32,8 % par rapport à 2024.
Dans le lot des modèles qui peinent à se vendre se trouve la Livewire (et non Limewire, on vous voit les geeks) One, dont seulement 10 exemplaires ont trouvé preneurs l’année dernière.
Ce n’est plus une baisse de prix, c’est une braderie
Et pour cause ! Initialement vendue 25 290 euros, la One est passée à 19 990 euros quelques mois plus tard. Une baisse encore insuffisante au vu des chiffres. Désormais affichée à 14 890 euros, elle devrait peut-être trouver des prétendants.
Une bonne nouvelle, sauf pour les premiers acheteurs, qui, en plus d’avoir un véhicule difficile à vendre en occasion, devront désormais faire avec une décote indécente.
Mais elle n’est pas seule dans la vitrine des baisses de prix. La S2 Alpinista passe à 13 390 euros et les S2 (Del Mar et Mulholland) descendent à 12 390 euros.
La One a un atout de poids sur le marché : une capacité à charger en courant continu et donc le connecteur qui va bien. De quoi récupérer 80 % des 15,4 kWh de capacité en 40 minutes et 100 % en une heure.
Avec une consommation de 7,5 kWh/100 km, la One permet de parcourir presque 200 km en une seule charge. Sur autoroute, la One consomme autour des 10 kWh/100 km, ce qui baisse l’autonomie à 150 km. Soit l’autonomie des voitures citadines électriques actuelles. Le tout avec une machine délivrant 102 ch et 114 Nm de couple.
De quoi boxer dans la catégorie des Zero Motorcycles Zero SR/F et autre Honda WN7 fraîchement annoncée.
Un problème récurent chez Harley ?
Il y a de quoi se poser des questions quant aux stratégies déployées par Harley Davidson. La baisse de prix n’étant pas liée à une soudaine chute du coût de production des batteries, elle ressemble surtout à un cuisant aveu d'échec commercial. Harley-Davidson (via Livewire) a péché par orgueil en pensant pouvoir vendre de l'électrique au prix de l'ultra-luxe, simplement en s'appuyant sur son aura historique.
À 14 890 euros, la One trouve enfin son "juste" prix. Reste à savoir si cette politique tarifaire en yo-yo ne finira pas par griller définitivement la confiance des acheteurs. À ce rythme-là, qui osera encore acheter le prochain modèle le jour de sa sortie ? Sachant que cette approche bancale a eu raison de la branche vélo électrique de la marque, ce n’est guère encourageant pour la suite.