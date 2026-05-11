CUPRA s'offre Drago Malfoy pour une pub ensorcelante
Par Laurence - Publié le
CUPRA dévoile une nouvelle campagne publicitaire mondiale baptisée
Avec cette campagne, la marque espagnole cherche à renforcer son image émotionnelle et identitaire autour d’une idée simple mais efficace : parfois, ce n’est pas le conducteur qui choisit sa voiture, mais la voiture qui choisit son conducteur. Si Lucid a préféré Timothée Chalamet, CUPRA reprend clairement les codes de la célèbre scène chez Ollivanders dans Harry Potter à l’école des sorciers, lorsque la baguette choisit son propriétaire. Sauf qu’ici, la baguette est remplacée par un volant.
Dans un court film de deux minutes, Tom Felton explore différentes voitures et expériences avant d’atteindre ce fameux moment de connexion instinctive avec le bon modèle. CUPRA cherche ainsi à mettre en scène une relation presque émotionnelle entre l’automobile et son conducteur. Sans jamais citer directement Harry Potter, la campagne joue volontairement sur cette mémoire collective très forte auprès de toute une génération.
Depuis plusieurs années, CUPRA tente de se démarquer des constructeurs traditionnels avec une communication beaucoup plus moderne et personnelle que purement automobile. La marque ne vend plus simplement des performances ou des caractéristiques techniques : elle cherche désormais à construire un véritable univers.
Avec
Selon CUPRA, il s’agit de l’une des plus grosses campagnes internationales jamais lancées par la marque. Le constructeur prévoit un déploiement mondial sur l’ensemble de ses marchés, avec plusieurs déclinaisons centrées sur certains modèles clés comme le CUPRA Terramar, le CUPRA Formentor et la CUPRA Leon. Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA, explique vouloir explorer
Cette campagne illustre aussi une tendance de fond dans l’industrie automobile :
les constructeurs cherchent de plus en plus à s’appuyer sur la nostalgie culturelle pour créer de l’attachement autour de leurs marques. Après les collaborations inspirées du jeu vidéo, du streaming ou de la musique, CUPRA mise ici sur l’un des univers les plus reconnaissables des années 2000.
The Chosen One(notez la référence détournée) , avec un visage bien connu des fans d’Harry Potter : Tom Felton, l’acteur britannique qui incarnait Drago Malfoy dans la célèbre saga.
Une référence assumée à Harry Potter
Avec cette campagne, la marque espagnole cherche à renforcer son image émotionnelle et identitaire autour d’une idée simple mais efficace : parfois, ce n’est pas le conducteur qui choisit sa voiture, mais la voiture qui choisit son conducteur. Si Lucid a préféré Timothée Chalamet, CUPRA reprend clairement les codes de la célèbre scène chez Ollivanders dans Harry Potter à l’école des sorciers, lorsque la baguette choisit son propriétaire. Sauf qu’ici, la baguette est remplacée par un volant.
Dans un court film de deux minutes, Tom Felton explore différentes voitures et expériences avant d’atteindre ce fameux moment de connexion instinctive avec le bon modèle. CUPRA cherche ainsi à mettre en scène une relation presque émotionnelle entre l’automobile et son conducteur. Sans jamais citer directement Harry Potter, la campagne joue volontairement sur cette mémoire collective très forte auprès de toute une génération.
CUPRA continue de construire une image différente
Depuis plusieurs années, CUPRA tente de se démarquer des constructeurs traditionnels avec une communication beaucoup plus moderne et personnelle que purement automobile. La marque ne vend plus simplement des performances ou des caractéristiques techniques : elle cherche désormais à construire un véritable univers.
Avec
The Chosen One, CUPRA pousse encore plus loin cette logique en mélangeant culture pop, identité visuelle très cinématographique, et storytelling multi-générationnel. Le choix de Tom Felton n’a évidemment rien d’anodin. L’acteur reste fortement associé à l’univers Harry Potter, tout en incarnant une image plus mature et plus alternative qui colle bien à l’ADN que CUPRA tente de construire.
Qu'en penser ?
Selon CUPRA, il s’agit de l’une des plus grosses campagnes internationales jamais lancées par la marque. Le constructeur prévoit un déploiement mondial sur l’ensemble de ses marchés, avec plusieurs déclinaisons centrées sur certains modèles clés comme le CUPRA Terramar, le CUPRA Formentor et la CUPRA Leon. Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA, explique vouloir explorer
ce moment où tout s’aligne, lorsque le conducteur ressent une véritable connexion avec la voiture.
Cette campagne illustre aussi une tendance de fond dans l’industrie automobile :
les constructeurs cherchent de plus en plus à s’appuyer sur la nostalgie culturelle pour créer de l’attachement autour de leurs marques. Après les collaborations inspirées du jeu vidéo, du streaming ou de la musique, CUPRA mise ici sur l’un des univers les plus reconnaissables des années 2000.