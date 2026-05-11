CUPRA s'offre Drago Malfoy pour une pub ensorcelante

Qu'en penser ?



Selon CUPRA, il s’agit de l’une des plus grosses campagnes internationales jamais lancées par la marque. Le constructeur prévoit un déploiement mondial sur l’ensemble de ses marchés, avec plusieurs déclinaisons centrées sur certains modèles clés comme le CUPRA Terramar, le CUPRA Formentor et la CUPRA Leon. Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA, explique vouloir explorer ce moment où tout s’aligne , lorsque le conducteur ressent une véritable connexion avec la voiture.



Cette campagne illustre aussi une tendance de fond dans l’industrie automobile :

les constructeurs cherchent de plus en plus à s’appuyer sur la nostalgie culturelle pour créer de l’attachement autour de leurs marques. Après les collaborations inspirées du jeu vidéo, du streaming ou de la musique, CUPRA mise ici sur l’un des univers les plus reconnaissables des années 2000.