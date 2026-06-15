DJI et Insta360 s'attaquent mutuellement sur fond de brevets

On en dit quoi ?



DJI a dégainé un jour du lancement pour gripper la machine alors que la Luna était une sortie brûlante, et Insta360 a riposté en menaçant la quasi-totalité d'une gamme d'en face. Le risque concret, pour l'acheteur, reste cette demande d'interdiction qui pourrait priver les Américains d'une caméra très réussie. On a pas fini d'en entendre parler donc.