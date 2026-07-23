Ce pays européen interdit la trottinette électrique aux moins de 17 ans

On en dit quoi ?



Vu de France, où l'on peut rouler dès 14 ans avec une assurance obligatoire depuis 2019 mais un casque seulement recommandé, l'approche grecque paraît musclée. Reste que taper aussi sur les vendeurs plutôt que sur les seuls gamins, c'est une idée qui tient la route, et qui fera sans doute réfléchir d'autres pays européens tentés par le même tour de vis.