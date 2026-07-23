Ce pays européen interdit la trottinette électrique aux moins de 17 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
La Grèce s'apprête à durcir nettement les règles autour de la trottinette électrique. Le pays veut interdire ces engins aux moins de 17 ans, rendre l'assurance obligatoire et alourdir les amendes, après une série d'accidents impliquant des adolescents. Fait plus rare, la loi vise aussi directement les commerçants qui les vendent aux mineurs.
Le texte, examiné au Parlement grec le 21 juillet, part d'un constat inquiétant. L'an dernier, environ 400 enfants et adolescents ont été blessés dans des accidents de trottinette dans le pays, et près de la moitié ont fini à l'hôpital. Le ministère des Infrastructures et des Transports a donc décidé de serrer la vis, en commençant par l'âge. Rouler en trottinette avant 17 ans deviendra interdit, sauf pour les personnes en situation de handicap, sous peine d'une amende de 150 euros.
L'autre gros changement concerne l'assurance. Chaque utilisateur devra souscrire une responsabilité civile, et circuler sans couverture valable coûtera 250 euros. Le casque est obligatoire, tout comme l'interdiction du téléphone et des écouteurs au guidon, des règles qui existaient déjà mais que beaucoup ignoraient. Les excès de vitesse trinquent aussi, puisque dépasser 50 km/h sur une route jugée dangereuse fera grimper l'amende de 30 à 350 euros, histoire de calmer les plus pressés.
C'est peut-être la mesure la plus forte du projet. Un commerçant qui vend ou loue une trottinette à un mineur devra vérifier son âge avec une pièce d'identité, et risquera 1 000 euros d'amende s'il ferme les yeux. La Grèce ne se contente donc pas de sanctionner l'ado sur son engin, elle remonte la chaîne jusqu'à la boutique.
Vu de France, où l'on peut rouler dès 14 ans avec une assurance obligatoire depuis 2019 mais un casque seulement recommandé, l'approche grecque paraît musclée. Reste que taper aussi sur les vendeurs plutôt que sur les seuls gamins, c'est une idée qui tient la route, et qui fera sans doute réfléchir d'autres pays européens tentés par le même tour de vis.
Une réponse à une vague d'accidents chez les jeunes
Le texte, examiné au Parlement grec le 21 juillet, part d'un constat inquiétant. L'an dernier, environ 400 enfants et adolescents ont été blessés dans des accidents de trottinette dans le pays, et près de la moitié ont fini à l'hôpital. Le ministère des Infrastructures et des Transports a donc décidé de serrer la vis, en commençant par l'âge. Rouler en trottinette avant 17 ans deviendra interdit, sauf pour les personnes en situation de handicap, sous peine d'une amende de 150 euros.
Assurance, casque et téléphone dans le viseur
L'autre gros changement concerne l'assurance. Chaque utilisateur devra souscrire une responsabilité civile, et circuler sans couverture valable coûtera 250 euros. Le casque est obligatoire, tout comme l'interdiction du téléphone et des écouteurs au guidon, des règles qui existaient déjà mais que beaucoup ignoraient. Les excès de vitesse trinquent aussi, puisque dépasser 50 km/h sur une route jugée dangereuse fera grimper l'amende de 30 à 350 euros, histoire de calmer les plus pressés.
Les vendeurs tenus pour responsables
C'est peut-être la mesure la plus forte du projet. Un commerçant qui vend ou loue une trottinette à un mineur devra vérifier son âge avec une pièce d'identité, et risquera 1 000 euros d'amende s'il ferme les yeux. La Grèce ne se contente donc pas de sanctionner l'ado sur son engin, elle remonte la chaîne jusqu'à la boutique.
On en dit quoi ?
Vu de France, où l'on peut rouler dès 14 ans avec une assurance obligatoire depuis 2019 mais un casque seulement recommandé, l'approche grecque paraît musclée. Reste que taper aussi sur les vendeurs plutôt que sur les seuls gamins, c'est une idée qui tient la route, et qui fera sans doute réfléchir d'autres pays européens tentés par le même tour de vis.