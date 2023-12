Incroyable ! Voici la plus petite trottinette électrique du monde !

Arma : une trottinette électrique qui tient dans un sac à dos !

la plus petite trottinette du monde

Passionné par la mobilité et l'innovation, j'ai toujours rêvé de créer des véhicules inédits. Mon amour pour la mobilité a été hérité de ma famille et cultivé dès mon plus jeune âge. J'importe et j'achète des véhicules depuis mes années d'école primaire, et mon intérêt s'est transformé en un véritable amour pour les voitures, tout comme mon frère, qui est mécanicien.



Cette passion m'a même conduit vers un lycée axé sur les études automobiles, et elle a inspiré mon ambition de développer la moto électrique la plus rapide du monde. Né et élevé au Japon, un pays reconnu comme une puissance de l'industrie automobile, je suis déterminé à présenter au monde des véhicules futuristes du Japon.



Mais pour moi, la mobilité ne consiste pas seulement à se déplacer d'un endroit à un autre : c'est aussi une question d'expérience. La vision traditionnelle de la mobilité est quelque chose que nous utilisons parce que nous ne voulons pas marcher. Mais j’y vois une opportunité de transformer les déplacements quotidiens en voyages passionnants. Mon objectif est de transformer non seulement notre façon de rouler, mais aussi les paysages que nous voyons tout au long du parcours. Mon objectif ultime est de façonner de nouvelles expériences pour la vie des gens à travers les véhicules que je crée.

La firme japonaise Shimizu, du nom de son créateur Masaki Shimizu, entend fournir une solution avec sa trottinette électrique Arma, qui se plie et se déplie en quelques secondes. Plié,(21 x 30cm pour 4,5kg sur la balance),. Selon son concepteur :Côté technique, la trottinette électrique Arma se défend plutôt bien pour le format et offre, peut supporter une charge de 100kg, dispose d'une vitesse de pointe de 24km/h, d'une batterie 36V/3.5Ah amovible et interchangeable, et d'un port USB-C permettant de faire le plein en environ 2 heures.La firme propose sa trottinette Arma via une campagne de financement Kickstarter (avec, bien entendu, les risques que cela comporte) dont l'objectif de 31 239 euros a déjà été atteint à l'heure d'écrire ces lignes.