Uber Trains : vos billets de train bientôt dans l'application Uber
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous allez pouvoir réserver un TGV ou un Eurostar dans l'application qui vous sert déjà à rejoindre la gare. Uber Trains sera accessible à tous les utilisateurs en France le 30 novembre, avec plusieurs compagnies ferroviaires et une offre de lancement qui reverse une partie du prix du billet en crédits Uber.
Uber utilise la plateforme Omio pour proposer ces billets, après avoir déjà ouvert la réservation ferroviaire au Royaume-Uni et en Espagne. La SNCF sera présente avec ses TGV INOUI, TER et Intercités, mais vous trouverez aussi OUIGO, Eurostar, Trenitalia France, Renfe et Lyria pour voyager en France ou rejoindre Londres, Milan et Barcelone. Vous pourrez comparer les trajets, acheter vos billets et les retrouver dans l'application, en renseignant vos cartes de fidélité pour conserver les avantages habituels. Le communiqué donne l'exemple d'un Paris-Lyon avec la SNCF suivi d'un Lyon-Milan avec Trenitalia France, et vous pourrez aussi réserver une voiture pour aller à la gare ou en repartir.
Pour attirer les voyageurs, Uber annonce 10 % du montant des réservations éligibles en crédits, soit 5 euros pour un billet de 50 euros, à dépenser sur des courses ou des commandes Uber Eats. Sa page française mentionne aussi l'achat d'un autre billet de train et précise qu'il n'y a pas de frais de réservation. Par contre, ces crédits seront versés dans les dix jours suivant la dernière étape du voyage, avec une validité de 184 jours à compter de cette étape. Ils ne financeront donc pas la voiture qui vous conduit au départ de ce même voyage.
Les conditions publiées par Uber visent les billets réservés au plus tard le 1er février 2027 et parlent de jusqu'à 10 %, hors éventuels frais du transporteur. Les crédits sont émis en euros, inutilisables dans un pays qui emploie une autre devise et ne peuvent pas être convertis en argent.
Cette réservation rejoint le partenariat avec ALL Accor, qui permet de gagner des points hôteliers en associant ses comptes. Un euro éligible dépensé en Berline, Comfort, Taxi, Van ou Reserve rapporte un point Reward, contre deux pour les abonnés Uber One. Sur Uber Eats, les commandes donnent droit à des points à partir de 40 euros, ou 35 euros avec Uber One. Les abonnés annuels éligibles peuvent aussi obtenir le statut Silver ALL Accor. Attention au choix du programme, les gains ALL Accor et Flying Blue ne se cumulent pas.
On comprend l'intérêt pour les habitués d'Uber, qui pourront réserver sans installer une autre application, mais le cadeau sert surtout à les faire revenir après leur voyage. Face à SNCF Connect ou Trainline, regrouper les billets ne suffira pas à convaincre tout le monde. La facilité à modifier un trajet et à obtenir de l'aide quand un train est annulé comptera bien plus pour changer durablement ses habitudes.
Si les nouveautés ferroviaires vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le nouveau TGV entre Paris et Marseille, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Omio derrière la réservation
Uber utilise la plateforme Omio pour proposer ces billets, après avoir déjà ouvert la réservation ferroviaire au Royaume-Uni et en Espagne. La SNCF sera présente avec ses TGV INOUI, TER et Intercités, mais vous trouverez aussi OUIGO, Eurostar, Trenitalia France, Renfe et Lyria pour voyager en France ou rejoindre Londres, Milan et Barcelone. Vous pourrez comparer les trajets, acheter vos billets et les retrouver dans l'application, en renseignant vos cartes de fidélité pour conserver les avantages habituels. Le communiqué donne l'exemple d'un Paris-Lyon avec la SNCF suivi d'un Lyon-Milan avec Trenitalia France, et vous pourrez aussi réserver une voiture pour aller à la gare ou en repartir.
Des crédits après le voyage
Pour attirer les voyageurs, Uber annonce 10 % du montant des réservations éligibles en crédits, soit 5 euros pour un billet de 50 euros, à dépenser sur des courses ou des commandes Uber Eats. Sa page française mentionne aussi l'achat d'un autre billet de train et précise qu'il n'y a pas de frais de réservation. Par contre, ces crédits seront versés dans les dix jours suivant la dernière étape du voyage, avec une validité de 184 jours à compter de cette étape. Ils ne financeront donc pas la voiture qui vous conduit au départ de ce même voyage.
Les conditions publiées par Uber visent les billets réservés au plus tard le 1er février 2027 et parlent de jusqu'à 10 %, hors éventuels frais du transporteur. Les crédits sont émis en euros, inutilisables dans un pays qui emploie une autre devise et ne peuvent pas être convertis en argent.
Accor complète le voyage
Cette réservation rejoint le partenariat avec ALL Accor, qui permet de gagner des points hôteliers en associant ses comptes. Un euro éligible dépensé en Berline, Comfort, Taxi, Van ou Reserve rapporte un point Reward, contre deux pour les abonnés Uber One. Sur Uber Eats, les commandes donnent droit à des points à partir de 40 euros, ou 35 euros avec Uber One. Les abonnés annuels éligibles peuvent aussi obtenir le statut Silver ALL Accor. Attention au choix du programme, les gains ALL Accor et Flying Blue ne se cumulent pas.
On en dit quoi ?
On comprend l'intérêt pour les habitués d'Uber, qui pourront réserver sans installer une autre application, mais le cadeau sert surtout à les faire revenir après leur voyage. Face à SNCF Connect ou Trainline, regrouper les billets ne suffira pas à convaincre tout le monde. La facilité à modifier un trajet et à obtenir de l'aide quand un train est annulé comptera bien plus pour changer durablement ses habitudes.
Si les nouveautés ferroviaires vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le nouveau TGV entre Paris et Marseille, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.