Uber lance Uber Parking et pense déjà à garer ses robotaxis
Par Vincent Lautier - Publié le
Uber vend maintenant des places de parking. L'application américaine ajoute un service de réservation baptisé Uber Parking, construit sur SpotHero, racheté en février. Quinze villes américaines sont couvertes au lancement, avant une extension promise à plus de 400 villes aux États-Unis et au Canada. Et derrière, l'entreprise pense déjà à ses robotaxis.
Le fonctionnement ressemble beaucoup à la réservation d'une course. Une icône Parking apparaît sur l'écran d'accueil de l'application, vous entrez votre destination, une date et un horaire, et une carte affiche les parkings du coin avec leur prix annoncé d'avance. Des filtres distinguent les garages couverts, les terrains extérieurs, le voiturier, ou encore la possibilité de sortir puis de revenir dans la journée.
Il reste à renseigner le modèle et la plaque du véhicule, puis à payer avec le moyen déjà enregistré dans votre compte. Sur place, l'entrée se fait avec un QR code ou par lecture de la plaque, la réservation se prolonge depuis l'application si besoin, et la plupart des créneaux s'annulent gratuitement jusqu'à l'heure de début. New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco ou Seattle font partie des quinze villes servies.
Derrière, on trouve SpotHero, le spécialiste américain de la réservation de stationnement passé dans le giron d'Uber en février, pour un montant jamais communiqué. Son réseau compte 13 000 parkings, terrains et services de voiturier dans plus de 400 villes aux États-Unis et au Canada, et la marque ne disparaît pas, un
Uber ne cache pas l'arrière-pensée. Ces milliers de places pourraient servir de zones d'attente pour les flottes de ses partenaires de véhicules autonomes, histoire de limiter les kilomètres parcourus à vide entre deux courses. Uber travaille avec des dizaines d'acteurs du secteur, et évoque aussi ses livreurs qui cherchent où s'arrêter dans les quartiers denses. La première phase cible quand même les conducteurs humains, les robotaxis attendront un peu.
C'est quand même un beau grand écart pour une entreprise qui a passé quinze ans à vous expliquer que vous n'aviez plus besoin de votre voiture. Mais bon, l'idée se tient, chercher une place est toujours une galère dans les grandes villes américaines, et Uber se contente de brancher son audience sur un outil qui existait déjà. Le vrai sujet, du coup, ce sont les robotaxis, parce que des parkings pour faire patienter des voitures sans conducteur, tout le monde va en chercher dans quelques années. Par chez nous, aucune disponibilité n'est annoncée hélas.
Une icône Parking sur l'écran d'accueil
Le fonctionnement ressemble beaucoup à la réservation d'une course. Une icône Parking apparaît sur l'écran d'accueil de l'application, vous entrez votre destination, une date et un horaire, et une carte affiche les parkings du coin avec leur prix annoncé d'avance. Des filtres distinguent les garages couverts, les terrains extérieurs, le voiturier, ou encore la possibilité de sortir puis de revenir dans la journée.
Il reste à renseigner le modèle et la plaque du véhicule, puis à payer avec le moyen déjà enregistré dans votre compte. Sur place, l'entrée se fait avec un QR code ou par lecture de la plaque, la réservation se prolonge depuis l'application si besoin, et la plupart des créneaux s'annulent gratuitement jusqu'à l'heure de début. New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco ou Seattle font partie des quinze villes servies.
C'est SpotHero qui fait tourner la machine
Derrière, on trouve SpotHero, le spécialiste américain de la réservation de stationnement passé dans le giron d'Uber en février, pour un montant jamais communiqué. Son réseau compte 13 000 parkings, terrains et services de voiturier dans plus de 400 villes aux États-Unis et au Canada, et la marque ne disparaît pas, un
SpotHero by Uberapparaîtra sur place. Les abonnés Uber One, plus de 55 millions de personnes, récupèrent au passage 10 % du montant de leurs stationnements en crédits à dépenser sur de futures courses ou des commandes Uber Eats. Le patron Dara Khosrowshahi décrit le trajet domicile-travail comme une des plus grosses catégories de l'entreprise, et rêve de tout vendre d'un coup, la course, le pass et la place de parking.
Et les robotaxis dans tout ça ?
Uber ne cache pas l'arrière-pensée. Ces milliers de places pourraient servir de zones d'attente pour les flottes de ses partenaires de véhicules autonomes, histoire de limiter les kilomètres parcourus à vide entre deux courses. Uber travaille avec des dizaines d'acteurs du secteur, et évoque aussi ses livreurs qui cherchent où s'arrêter dans les quartiers denses. La première phase cible quand même les conducteurs humains, les robotaxis attendront un peu.
On en dit quoi ?
C'est quand même un beau grand écart pour une entreprise qui a passé quinze ans à vous expliquer que vous n'aviez plus besoin de votre voiture. Mais bon, l'idée se tient, chercher une place est toujours une galère dans les grandes villes américaines, et Uber se contente de brancher son audience sur un outil qui existait déjà. Le vrai sujet, du coup, ce sont les robotaxis, parce que des parkings pour faire patienter des voitures sans conducteur, tout le monde va en chercher dans quelques années. Par chez nous, aucune disponibilité n'est annoncée hélas.