En quoi consistent les nouvelles mises à jour de sécurité en arrière-plan sur l'iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Si Apple n'a pas proposé de nouvelles bêtas de ses systèmes cette semaine, elle n'est pas moins restée très active. En effet, la firme a déployé deux mises à jour successives d'iOS 26.3, un peu particulières. Contrairement aux correctifs habituels, cette version ne corrige aucune faille : elle sert uniquement à tester un nouveau mécanisme baptisé Background Security Improvements. Une étape discrète, mais stratégique, dans l’évolution de la sécurité logicielle d’iOS.
Repérée par Aaron Perris, la première mise à jour porte le nom iOS 26.3 (a), et sans surprise la seconde iOS 26.3 (b). Cette dernière ne s’affiche pas dans le menu classique Mise à jour logicielle, mais dans un nouvel emplacement : Réglages > Confidentialité et sécurité > Background Security Improvements.
Apple a profondément revu son système de correctifs de sécurité à l’automne dernier, avec iOS 26.1. Le mécanisme Background Security Improvements remplace l’ancien dispositif de Rapid Security Response, introduit sous iOS 16 mais peu utilisé — et parfois critiqué, notamment après un bug en 2023 qui avait cassé l’affichage de certains sites web.
Depuis iOS 26.1, ce nouveau système est installé sur tous les iPhone compatibles, mais Apple ne l’avait encore jamais activé publiquement. Cette mise à jour iOS 26.3 (a) marque donc la première utilisation concrète du dispositif, même si elle reste purement expérimentale.
Apple précise clairement dans les notes de version qu'il s'agit encore d'une fonction test (
Le processus d’installation est très proche d’une mise à jour classique : téléchargement, installation, redémarrage éventuel. En revanche, une nouveauté importante apparaît après l’installation : il est possible de supprimer manuellement la mise à jour directement depuis le même écran de réglages.
En cas de retrait, l’iPhone redémarre et le correctif est entièrement désinstallé. Une flexibilité inédite pour une mise à jour de sécurité, qui pourrait rassurer les utilisateurs en cas de problème de compatibilité — un point sur lequel Cupertino reste prudente, évoquant de rares cas de dysfonctionnements possibles.
Cette phase de test laisse penser qu’Apple se prépare à déployer des correctifs de sécurité indépendamment des mises à jour système majeures, notamment pour Safari, WebKit et certaines bibliothèques critiques. Le but est de corriger rapidement des failles sans attendre iOS 26.4 ou toute autre version ultérieure, tout en limitant l’impact sur l’expérience utilisateur.
Si ce test est concluant, les Background Security Improvements pourraient devenir un pilier de la stratégie de sécurité d’Apple dans les prochains mois — avec, à terme, des correctifs installés automatiquement en arrière-plan pour le grand public.
Pour l’instant, cette mise à jour reste réservée aux testeurs de la bêta iOS 26.3. Mais elle donne un aperçu très concret de la manière dont Apple compte renforcer la sécurité d’iOS, sans multiplier les mises à jour visibles.
Un nouveau système introduit avec iOS 26.1
Repérée par Aaron Perris, la première mise à jour porte le nom iOS 26.3 (a), et sans surprise la seconde iOS 26.3 (b). Cette dernière ne s’affiche pas dans le menu classique Mise à jour logicielle, mais dans un nouvel emplacement : Réglages > Confidentialité et sécurité > Background Security Improvements.
Apple a profondément revu son système de correctifs de sécurité à l’automne dernier, avec iOS 26.1. Le mécanisme Background Security Improvements remplace l’ancien dispositif de Rapid Security Response, introduit sous iOS 16 mais peu utilisé — et parfois critiqué, notamment après un bug en 2023 qui avait cassé l’affichage de certains sites web.
Depuis iOS 26.1, ce nouveau système est installé sur tous les iPhone compatibles, mais Apple ne l’avait encore jamais activé publiquement. Cette mise à jour iOS 26.3 (a) marque donc la première utilisation concrète du dispositif, même si elle reste purement expérimentale.
Apple précise clairement dans les notes de version qu'il s'agit encore d'une fonction test (
This Background Security Improvement is for testing purposes only and does not contain any security fixes).
Une installation (et une suppression) plus souple
Le processus d’installation est très proche d’une mise à jour classique : téléchargement, installation, redémarrage éventuel. En revanche, une nouveauté importante apparaît après l’installation : il est possible de supprimer manuellement la mise à jour directement depuis le même écran de réglages.
En cas de retrait, l’iPhone redémarre et le correctif est entièrement désinstallé. Une flexibilité inédite pour une mise à jour de sécurité, qui pourrait rassurer les utilisateurs en cas de problème de compatibilité — un point sur lequel Cupertino reste prudente, évoquant de rares cas de dysfonctionnements possibles.
Qu'en penser ?
Cette phase de test laisse penser qu’Apple se prépare à déployer des correctifs de sécurité indépendamment des mises à jour système majeures, notamment pour Safari, WebKit et certaines bibliothèques critiques. Le but est de corriger rapidement des failles sans attendre iOS 26.4 ou toute autre version ultérieure, tout en limitant l’impact sur l’expérience utilisateur.
Si ce test est concluant, les Background Security Improvements pourraient devenir un pilier de la stratégie de sécurité d’Apple dans les prochains mois — avec, à terme, des correctifs installés automatiquement en arrière-plan pour le grand public.
Pour l’instant, cette mise à jour reste réservée aux testeurs de la bêta iOS 26.3. Mais elle donne un aperçu très concret de la manière dont Apple compte renforcer la sécurité d’iOS, sans multiplier les mises à jour visibles.