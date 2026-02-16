Attention : des hackers utilisent Claude AI pour piéger les utilisateurs Mac

On en dit quoi ?



C'est contrariant de voir une plateforme comme claude.ai servir de relais pour des malwares, d'autant que le domaine inspire confiance aux utilisateurs. Côté Google, laisser passer des pubs sponsorisées qui redirigent vers des pages piégées, c'est aussi un problème, et c'est la limite de la modération automatisée des annonces. Si vous utilisez un Mac, la règle d'or ne change pas : ne jamais copier-coller une commande Terminal trouvée sur Internet sans comprendre ce qu'elle fait.