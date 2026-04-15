Les États-Unis bannissent les routeurs Wi-Fi étrangers, mais Netgear est sauvé

On en dit quoi ?



La menace chinoise sur les routeurs n'est pas anodine : les attaques Typhoon ont bien eu lieu et la FCC a raison de prendre le problème au sérieux. Mais la manière dont cette interdiction s'applique pose question. Accorder une exemption quasi-exclusive à un seul acteur américain deux semaines avant l'entrée en vigueur des restrictions, ça ressemble moins à une politique de sécurité nationale qu'à une reconquête industrielle habilement déguisée.



D'autant que Netgear fait aussi fabriquer la majorité de ses routeurs en Asie. On sera attentifs à voir si Asus, TP-Link ou Linksys obtiennent le même passe-droit dans les prochains mois, ou si le marché américain se transforme vraiment en terrain de chasse réservé pour un seul constructeur. En France et en Europe, pas de restriction équivalente pour l'instant. Vous avez quelle marque de matériel pour votre routeur chez vous d'ailleurs ?