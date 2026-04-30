Google, Microsoft et Meta : l’IA génère des résultats trimestriels records

Qu'en penser ?



Ces résultats montrent que les géants américains entrent dans une nouvelle phase de la révolution IA. Tous cherchent désormais à transformer leurs services historiques — cloud, bureautique, vidéo ou réseaux sociaux — en plateformes dopées à l’intelligence artificielle.



Mais cette transition a un coût colossal. Centres de données, GPU, recrutement de chercheurs et infrastructures énergétiques pèsent lourdement sur les finances des groupes. Si la croissance reste forte aujourd’hui, les investisseurs attendent désormais des preuves concrètes que cette gigantesque course à l’IA pourra devenir durablement rentable.