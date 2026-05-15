Mythos, l’IA d’Anthropic, aurait découvert des failles critiques dans macOS

Une IA capable d’aider à contourner les protections de macOS

privilege escalation

Un exploit potentiellement très dangereux

la sécurité est notre priorité absolue et nous prenons très au sérieux les rapports concernant d’éventuelles vulnérabilités

Mythos reste entouré d’un énorme mystère

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre parfaitement le rôle de plus en plus ambigu de l’intelligence artificielle dans la cybersécurité. Les modèles avancés peuvent désormais aider les chercheurs à détecter plus rapidement des vulnérabilités, analyser des systèmes complexes ou identifier des comportements suspects avec une efficacité impressionnante.



Dans ce cas précis, l’IA aurait surtout servi d'assistant extrêmement puissant pour accélérer le travail des humains, et non d’outil totalement autonome capable de découvrir seul ce type d’exploit.



Mais cette même puissance soulève aussi de nouvelles inquiétudes. Les capacités qui permettent aujourd’hui de renforcer la sécurité pourraient tout aussi bien être utilisées demain par des acteurs malveillants pour automatiser la recherche de failles ou développer des attaques beaucoup plus sophistiquées.

Le sujet est particulièrement sensible car Mythos est justement considéré comme l’du moment dans le domaine de la sécurité informatique. Selon le, les chercheurs de la société Calif, basée à Palo Alto, auraient utilisé uneen avril dernier afin d’identifier plusieurs techniques permettant de contourner certaines protections avancées de macOS.Leur démonstration reposerait sur, plusieurs techniques de corruption mémoire, et un mécanisme permettant ensuite d’accéder à des zones normalement protégées du système. Il s’agirait de ce que les spécialistes appellent une attaque de, autrement dit une méthode permettant à un pirate d’obtenir des droits d’administration beaucoup plus élevés sur un Mac.Pris isolément, cet exploit ne suffirait pas nécessairement à compromettre complètement un ordinateur. Mais, contourner certaines protections système ou accéder à des données normalement inaccessibles.Apple analyserait actuellement les découvertes transmises par Calif afin de. Un porte-parole de la firme a déclaré au Wall Street Journal :Les chercheurs auraient transmis un rapport particulièrement détaillé à Apple. Le, et aurait été remis directement aux équipes de Cupertino. Selon Thai Duong, CEO de Calif, l’attaque n’auraitet souligne le rôle essentiel de l’expertise humaine des chercheurs en cybersécurité.Pour l’instant, les détails techniques exacts n’ont pas été rendus publics. Calif prévoit de publier davantage d’informations une fois que Cupertino aura déployé les correctifs nécessaires, ce qui devrait être corrigé assez rapidement.. Le modèle aurait volontairement été gardé largement hors du public en raison de sesdans l’analyse logicielle, la recherche de vulnérabilités, et certains scénarios offensifs.Depuis plusieurs mois,: comment empêcher les modèles les plus avancés d’être utilisés pour automatiser le piratage, découvrir des failles, ou générer des cyberattaques sophistiquées.