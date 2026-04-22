iOS 27 : Apple dévoile discrètement quelques détails de sécurité

Qu'en penser ?



Avec iOS 27 et macOS 27, Apple franchit une nouvelle étape dans le durcissement de ses exigences techniques. Derrière cette évolution, c’est toute une partie de l’infrastructure du web qui pourrait être contrainte de se moderniser. Une transition silencieuse pour les utilisateurs, mais potentiellement lourde de conséquences pour les acteurs qui n’auront pas suivi le rythme.