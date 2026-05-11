macOS 27 : pourquoi Apple va revoir son interface Liquid Glass

Un design qui ne fait pas l'unanimité

Moins de transparence, plus de lisibilité

Et les perfs ?

nettoyage du code

Pas convaincu par l'effet Liquid Glass ?

une fusion de Siri et Spotlight

Organize Tabs

Qu'en penser ?



Avec macOS 27, Apple semble surtout chercher à corriger ce qui avait donné l’impression d’un système lancé un peu trop tôt. Liquid Glass ne disparaît pas, mais Cupertino veut manifestement rendre cette nouvelle identité visuelle plus cohérente, plus lisible et mieux intégrée au quotidien des utilisateurs Mac.



Entre optimisation des performances, refonte de Siri et fusion avec Spotlight, Apple prépare aussi une version de macOS beaucoup plus centrée sur l’intelligence artificielle et l’efficacité. Après une année marquée par des critiques sur l’exécution logicielle, la WWDC 2026 pourrait donc devenir un moment clé pour rassurer sur la direction prise par l’écosystème Apple.

Effets de transparence parfois excessifs, contrastes insuffisants, lisibilité compliquée dans certaines fenêtres ou barres latérales : de nombreux utilisateurs ont reproché à Apple d’avoir privilégié l’esthétique au détriment du confort d’utilisation.Selon le journaliste de Bloomberg, le problème ne viendrait pas directement du concept imaginé par l’équipe design d’Apple, maisApple chercherait donc désormais à rapprocher l’interface du rendu initialement prévu.macOS 27 devrait notammentApple tenterait ainsi de résoudre les critiques concernant les barres latérales trop translucides, les menus difficiles à distinguer, ou certains éléments graphiques peu contrastés.L'effet Liquid Glass resterait bien présent, maisLes utilisateurs qui détestent totalement cette nouvelle direction esthétique risquent donc de ne pas changer d’avis. En revanche, ceux qui apprécient l’idée mais critiquent son exécution pourraient voir une nette amélioration.Au-delà du design,. Le mot d’ordre en interne serait de faire le. Ainsi macOS 27 et iOS 27 devraient apporter davantage de stabilité, une meilleure efficacité énergétique, et des performances plus fluides.à l’époque, où la communication mettait surtout en avant la rapidité, la fiabilité, et les optimisations systèmes, plutôt que les grosses nouveautés visuelles. Un point particulièrement important alors que les systèmes Apple deviennent de plus en plus lourds avec l’intégration massive des fonctions IA.. Apple préparerait enfin une version réellement conversationnelle de son assistant, avec des capacités proches des chatbots modernes. Bloomberg évoque notamment une intégration reposant sur des modèles IA plus avancés basés sur Gemini.L’idée serait de transformer la recherche système en véritable assistant intelligent capable de comprendre le contexte, d’exécuter des actions complexes, et de répondre de manière beaucoup plus naturelle.Selon Mark Gurman, macOS 27, iOS 27 et iPadOS 27 pourraient intégrer une fonction capable d’organiser automatiquement les onglets ouverts en groupes intelligents.Une nouvelle option baptiséeapparaîtrait dans Safari afin de laisser l’IA classer les onglets selon leur contenu ou leur contexte d’utilisation. Les utilisateurs pourraient. Cela montre bien la stratégie actuelle d’Apple : intégrer l’intelligence artificielle dans des usages très quotidiens plutôt que de se limiter à de simples fonctions spectaculaires autour de Siri.