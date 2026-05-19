Euro numérique : souveraineté, sécurité, économique. Qu'en pense la CNIL ?

Qu'en penser ?



Au-delà de la technologie, l’euro numérique représente surtout un immense projet politique et stratégique pour l’Europe. Face aux géants américains du paiement, aux stablecoins privés, à l’essor des cryptomonnaies, et aux monnaies numériques chinoises, l’Union européenne tente de préserver sa souveraineté monétaire, son indépendance technologique, et ses standards élevés de protection des données.



Mais pour convaincre les citoyens, une chose semble déjà claire :

l’euro numérique devra réussir là où beaucoup de services numériques échouent encore aujourd’hui : offrir de véritables garanties de confidentialité et de contrôle des données personnelles.