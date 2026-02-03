Paiement en Europe : cinq acteurs s'allient pour se passer de Visa et Mastercard

On en dit quoi ?



C'est quand même assez rare de voir cinq acteurs européens du paiement se mettre d'accord aussi vite. D'habitude, ce genre de projet met des années à se concrétiser, et là on parle de virements transfrontaliers dès cette année. Les chiffres sont plutôt rassurants : 130 millions d'utilisateurs combinés, 13 pays couverts, et des plateformes qui fonctionnent déjà très bien chacune de son côté. Maintenant, le vrai sujet, ça sera de convaincre les commerçants d'accepter ce nouveau réseau pour les achats en ligne et en magasin.