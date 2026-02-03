Paiement en Europe : cinq acteurs s'allient pour se passer de Visa et Mastercard
Bizum, Bancomat, MB WAY, Vipps MobilePay et EPI (Wero) ont signé un accord pour relier leurs systèmes de paiement. L'objectif est clair : permettre à 130 millions d'Européens de payer partout sur le continent sans passer par les réseaux américains, dès cette année.
C'est un accord signé hier, 2 février, qui pourrait bien faire bouger les lignes. Bizum en Espagne (30,6 millions d'utilisateurs), Bancomat en Italie (2,7 milliards de transactions par an), MB WAY au Portugal (plus de 70 millions d'opérations mensuelles), Wero MobilePay dans les pays nordiques (12,5 millions d'usagers) et EPI avec Wero en France, Belgique et Allemagne (47 millions d'utilisateurs) ont donc décidé de connecter leurs plateformes. Ensemble, ces cinq acteurs couvrent déjà 13 pays et environ 72 % de la population de l'Union européenne et de la Norvège.
Le tout passera par un hub central d'interopérabilité, géré par une entité commune que les partenaires vont créer au premier semestre 2026. Ce qui veut dire qu'un Français qui utilise Wero pourra envoyer de l'argent à un ami espagnol sur Bizum, ou payer chez un commerçant italien, avec la même simplicité qu'un paiement chez lui. Et tout ça sans que la transaction ne passe par Visa ou Mastercard.
Les virements entre particuliers à travers les 13 pays seront disponibles dès 2026. Les paiements en ligne et en magasin, eux, suivront en 2027. L'alliance EuroPA, qui connecte déjà l'Espagne, le Portugal, l'Italie et Andorre depuis mars 2025, sert de prototype : 6 millions d'euros y ont transité en un an, sans la moindre campagne de promotion. Plutôt pas mal pour un test grandeur nature.
Bonne nouvelle, le projet est ouvert aux autres pays européens, y compris la Suisse et les pays hors zone euro.
Si cette alliance voit le jour maintenant, c'est parce que la dépendance aux réseaux américains n'est plus juste un sujet de débat entre économistes. 61 % des transactions par carte en Europe passent par Visa ou Mastercard, deux sociétés soumises au droit américain. Ce qui veut dire que Washington peut décider, du jour au lendemain, de couper un Européen de ses moyens de paiement. Le juge français Nicolas Guillou, magistrat à la Cour pénale internationale, l'a d'ailleurs appris à ses dépens quand des sanctions américaines l'ont empêché d'utiliser sa carte bancaire française. On a aussi vu ce que ça donnait à l'échelle d'un pays entier quand la Russie a été coupée de ces réseaux en 2022. Christine Lagarde elle-même avait tiré la sonnette d'alarme sur ces sujets en avril 2025.
C'est quand même assez rare de voir cinq acteurs européens du paiement se mettre d'accord aussi vite. D'habitude, ce genre de projet met des années à se concrétiser, et là on parle de virements transfrontaliers dès cette année. Les chiffres sont plutôt rassurants : 130 millions d'utilisateurs combinés, 13 pays couverts, et des plateformes qui fonctionnent déjà très bien chacune de son côté. Maintenant, le vrai sujet, ça sera de convaincre les commerçants d'accepter ce nouveau réseau pour les achats en ligne et en magasin.
