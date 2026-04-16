Vérification d’âge et UE : cette app est-elle la solution pour encadrer les réseaux sociaux ?

Une application européenne pour vérifier l’âge sans exposer ses données

Une réponse à la pression politique sur les réseaux sociaux

Un outil appelé à s’étendre au-delà de l’Europe

Qu'en penser ?



Avec cette application, l’Union européenne tente d’imposer un modèle de régulation qui concilie protection des mineurs et respect de la vie privée. En fournissant un outil standardisé, elle cherche à reprendre la main face aux plateformes et à éviter une mosaïque de règles nationales. Ce projet pourrait bien devenir une référence internationale, à condition de convaincre à la fois les États, les entreprises et les utilisateurs.

La présidente de la Commission Européenne,, l’a confirmé :. Testée depuis plusieurs mois dans plusieurs pays, elle doit être déployée au printemps 2026.L’objectif est ambitieux, puisqu'il s'agit de permettre aux utilisateurs depour accéder à certains services sensibles — notamment les réseaux sociaux — sans transmettre d’informations personnelles aux plateformes.Concrètement,. Une approche qui se veut à la fois plus respectueuse de la vie privée et plus robuste que les simples déclarations d’âge actuellement utilisées.Cette initiative intervient dans un contexte de durcissement des positions en Europe. Plusieurs États membres souhaitent fixer un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux.Face à ces approches divergentes, la Commission défend une stratégie commune. L’idée : éviter une fragmentation réglementaire et proposer un outil standardisé à l’échelle européenne. Ursula von der Leyen insiste sur ce point :pour vérifier l’âge des utilisateurs, sans compromettre leur confidentialité.Le projet ne s’arrête pas aux frontières de l’Union.. L’Australie, qui a déjà instauré une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, est notamment dans le viseur de Bruxelles.Une réunion entre dirigeants européens, initiée notamment par Emmanuel Macron, doit permettre de définir de nouvelles recommandations d’ici l’été.Si l’approche européenne se veut exemplaire en matière de confidentialité, elle soulève aussi des questions entre. La mise en œuvre technique, l’adoption par les plateformes et l’acceptation par les utilisateurs seront déterminantes.