Les banques européennes bientôt connectées à Mythos, l’IA d’Anthropic sous haute surveillance
Par Laurence - Publié le
La finance mondiale accélère sur l’intelligence artificielle. Selon plusieurs sources, Anthropic s’apprête à ouvrir aux banques européennes l’accès à Mythos, un modèle d’IA avancé déjà testé aux États-Unis. Mais cette avancée stratégique n'est pas sans inquiéter fortement les régulateurs.
Après avoir été déployé auprès de certaines institutions américaines, Mythos pourrait être accessible aux banques européennes dans les prochaines semaines. Ce modèle développé par Anthropic — connu pour son assistant Claude — vise des usages critiques : analyse de risques, automatisation des opérations, ou encore cybersécurité.
Pour l’instant, l’accès reste limité. Une quarantaine d’organisations, principalement impliquées dans des infrastructures sensibles, testent déjà la technologie via l’initiative Project Glasswing. Parmi elles, JPMorgan Chase, seule banque officiellement confirmée, tandis que Bank of America mènerait également des expérimentations en interne.
Mais cette avancée technologique ne fait pas l’unanimité. Lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international à Washington, plusieurs experts ont alerté sur les risques liés à l’intégration d’IA avancées dans des systèmes bancaires souvent vieillissants.
Le principal problème réside dans le décalage entre la vitesse d’évolution de l’IA et les capacités d’adaptation des institutions financières. Comme le souligne Scott Keipper (EY), les modèles actuels de gouvernance et de gestion des risques ne sont pas conçus pour absorber ces technologies aussi rapidement. En clair, les banques pourraient intégrer des outils qu’elles ne maîtrisent pas encore totalement.
Au-delà des enjeux techniques, la question de la concurrence est également centrale. Joachim Nagel, président de la Bundesbank, a appelé à un accès élargi à Mythos pour éviter toute distorsion entre établissements. Si seules certaines banques bénéficient de ces outils avancés, elles pourraient prendre un avantage significatif en matière d’analyse financière, de gestion du risque ou d’optimisation opérationnelle.
Avec Mythos, Anthropic s’inscrit dans une compétition féroce face à des acteurs comme OpenAI (qui a récemment racheté Hiro afin de faire du conseil financier) ou Google. Le secteur bancaire représente un terrain aussi lucratif que stratégique : volumes de données massifs, besoins en automatisation, et enjeux critiques de sécurité.
Le partenariat renforcé avec des géants comme Amazon — principal investisseur et fournisseur cloud — donne à Anthropic les moyens de déployer rapidement ses modèles à grande échelle.
Si l’arrivée de Mythos dans les banques européennes semble inéluctable, elle ne pourra se faire sans encadrement strict. Les régulateurs européens, déjà très actifs sur les questions numériques, devraient imposer des garde-fous importants. Car derrière les promesses d’efficacité et de performance, c’est toute la stabilité du système financier qui est en jeu. L’IA pourrait transformer profondément le secteur bancaire, à condition que son intégration soit maîtrisée, sécurisée et équitable.
Une arrivée à double tranchant
Après avoir été déployé auprès de certaines institutions américaines, Mythos pourrait être accessible aux banques européennes dans les prochaines semaines. Ce modèle développé par Anthropic — connu pour son assistant Claude — vise des usages critiques : analyse de risques, automatisation des opérations, ou encore cybersécurité.
Pour l’instant, l’accès reste limité. Une quarantaine d’organisations, principalement impliquées dans des infrastructures sensibles, testent déjà la technologie via l’initiative Project Glasswing. Parmi elles, JPMorgan Chase, seule banque officiellement confirmée, tandis que Bank of America mènerait également des expérimentations en interne.
Des inquiétudes majeures sur la cybersécurité
Mais cette avancée technologique ne fait pas l’unanimité. Lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international à Washington, plusieurs experts ont alerté sur les risques liés à l’intégration d’IA avancées dans des systèmes bancaires souvent vieillissants.
Le principal problème réside dans le décalage entre la vitesse d’évolution de l’IA et les capacités d’adaptation des institutions financières. Comme le souligne Scott Keipper (EY), les modèles actuels de gouvernance et de gestion des risques ne sont pas conçus pour absorber ces technologies aussi rapidement. En clair, les banques pourraient intégrer des outils qu’elles ne maîtrisent pas encore totalement.
Une pression croissante pour démocratiser l’accès
Au-delà des enjeux techniques, la question de la concurrence est également centrale. Joachim Nagel, président de la Bundesbank, a appelé à un accès élargi à Mythos pour éviter toute distorsion entre établissements. Si seules certaines banques bénéficient de ces outils avancés, elles pourraient prendre un avantage significatif en matière d’analyse financière, de gestion du risque ou d’optimisation opérationnelle.
Avec Mythos, Anthropic s’inscrit dans une compétition féroce face à des acteurs comme OpenAI (qui a récemment racheté Hiro afin de faire du conseil financier) ou Google. Le secteur bancaire représente un terrain aussi lucratif que stratégique : volumes de données massifs, besoins en automatisation, et enjeux critiques de sécurité.
Le partenariat renforcé avec des géants comme Amazon — principal investisseur et fournisseur cloud — donne à Anthropic les moyens de déployer rapidement ses modèles à grande échelle.
Qu'en penser ?
Si l’arrivée de Mythos dans les banques européennes semble inéluctable, elle ne pourra se faire sans encadrement strict. Les régulateurs européens, déjà très actifs sur les questions numériques, devraient imposer des garde-fous importants. Car derrière les promesses d’efficacité et de performance, c’est toute la stabilité du système financier qui est en jeu. L’IA pourrait transformer profondément le secteur bancaire, à condition que son intégration soit maîtrisée, sécurisée et équitable.