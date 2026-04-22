Les banques européennes bientôt connectées à Mythos, l’IA d’Anthropic sous haute surveillance

Qu'en penser ?



Si l’arrivée de Mythos dans les banques européennes semble inéluctable, elle ne pourra se faire sans encadrement strict. Les régulateurs européens, déjà très actifs sur les questions numériques, devraient imposer des garde-fous importants. Car derrière les promesses d’efficacité et de performance, c’est toute la stabilité du système financier qui est en jeu. L’IA pourrait transformer profondément le secteur bancaire, à condition que son intégration soit maîtrisée, sécurisée et équitable.