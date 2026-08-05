Inondée de faux bugs générés par l’IA, Apple limite les signalements
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle aide de plus en plus à découvrir des failles de sécurité, mais elle crée aussi un nouveau problème pour Apple. Ainsi, la firme a dû limiter le nombre de vulnérabilités que certains chercheurs peuvent soumettre à son programme Bug Bounty. En cause : une explosion de faux signalements générés par des outils comme ChatGPT, qui saturent les équipes chargées de les vérifier.
Le programme Apple Security Bounty récompense depuis plusieurs années les chercheurs capables de découvrir des vulnérabilités dans iOS, macOS ou encore iCloud. Mais avec l’arrivée des IA génératives, la situation s’est fortement compliquée.
Selon le Financial Times, Apple reçoit désormais un très grand nombre de rapports de faible qualité, souvent produits avec l’aide de modèles d’intelligence artificielle. Le problème est que certaines de ces vulnérabilités… n’existent tout simplement pas. Les équipes de sécurité doivent pourtant les analyser une par une, au risque de laisser passer de véritables failles parmi cette masse de faux positifs.
Cette nouvelle politique a été révélée par Bynario, une jeune entreprise spécialisée dans la cybersécurité. En utilisant ChatGPT, ses chercheurs affirment avoir identifié plus de 50 vulnérabilités de macOS en seulement trois semaines, dont une faille d’élévation de privilèges susceptible de donner un contrôle total sur un Mac.
Mais l’entreprise n’a pas pu transmettre immédiatement toutes ses découvertes. Après avoir envoyé huit rapports en 2025 puis cinq autres en 2026, Apple lui a indiqué avoir atteint la limite du nombre de signalements simultanément ouverts.
Depuis, Cupertino a repris contact avec Bynario et examine les rapports soumis. Les chercheurs peuvent également demander une augmentation de ce plafond lorsqu’ils estiment avoir identifié des vulnérabilités particulièrement critiques.
La situation est assez paradoxale. Si Apple doit aujourd’hui gérer un afflux de faux rapports générés par l’IA, la firme utilise elle-même ces technologies pour accélérer l’analyse des signalements.
Mieux encore, certaines vulnérabilités récemment corrigées dans iOS 26.6 ont été découvertes grâce à des outils d’IA comme Claude d’Anthropic ou Codex Security d’OpenAI. Au total, cette mise à jour corrige près de 90 failles de sécurité, preuve que l’intelligence artificielle est devenue un véritable outil pour les chercheurs, à condition d’être utilisée correctement.
Cette affaire illustre parfaitement l’un des nouveaux défis de l’ère de l’IA. Les outils génératifs permettent d’accélérer considérablement la recherche de vulnérabilités, mais ils produisent aussi un volume inédit de faux résultats, qui mobilisent les équipes de sécurité.
Apple se retrouve ainsi dans une situation inhabituelle : limiter les contributions de certains chercheurs pour éviter que son programme Bug Bounty ne soit submergé. Un équilibre délicat, car derrière des dizaines de faux rapports peut aussi se cacher une faille critique capable de compromettre des millions d’appareils. À mesure que les IA gagneront en puissance, toute l’industrie de la cybersécurité devra probablement repenser la manière de traiter et de valider ces découvertes.
L’IA INONDE APPLE DE FAUSSES FAILLES
Le programme Apple Security Bounty récompense depuis plusieurs années les chercheurs capables de découvrir des vulnérabilités dans iOS, macOS ou encore iCloud. Mais avec l’arrivée des IA génératives, la situation s’est fortement compliquée.
Selon le Financial Times, Apple reçoit désormais un très grand nombre de rapports de faible qualité, souvent produits avec l’aide de modèles d’intelligence artificielle. Le problème est que certaines de ces vulnérabilités… n’existent tout simplement pas. Les équipes de sécurité doivent pourtant les analyser une par une, au risque de laisser passer de véritables failles parmi cette masse de faux positifs.
MÊME LES CHERCHEURS SÉRIEUX SONT PÉNALISÉS
Cette nouvelle politique a été révélée par Bynario, une jeune entreprise spécialisée dans la cybersécurité. En utilisant ChatGPT, ses chercheurs affirment avoir identifié plus de 50 vulnérabilités de macOS en seulement trois semaines, dont une faille d’élévation de privilèges susceptible de donner un contrôle total sur un Mac.
Mais l’entreprise n’a pas pu transmettre immédiatement toutes ses découvertes. Après avoir envoyé huit rapports en 2025 puis cinq autres en 2026, Apple lui a indiqué avoir atteint la limite du nombre de signalements simultanément ouverts.
Depuis, Cupertino a repris contact avec Bynario et examine les rapports soumis. Les chercheurs peuvent également demander une augmentation de ce plafond lorsqu’ils estiment avoir identifié des vulnérabilités particulièrement critiques.
L’IA CRÉE LE PROBLÈME… ET AIDE À LE RÉSOUDRE
La situation est assez paradoxale. Si Apple doit aujourd’hui gérer un afflux de faux rapports générés par l’IA, la firme utilise elle-même ces technologies pour accélérer l’analyse des signalements.
Mieux encore, certaines vulnérabilités récemment corrigées dans iOS 26.6 ont été découvertes grâce à des outils d’IA comme Claude d’Anthropic ou Codex Security d’OpenAI. Au total, cette mise à jour corrige près de 90 failles de sécurité, preuve que l’intelligence artificielle est devenue un véritable outil pour les chercheurs, à condition d’être utilisée correctement.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre parfaitement l’un des nouveaux défis de l’ère de l’IA. Les outils génératifs permettent d’accélérer considérablement la recherche de vulnérabilités, mais ils produisent aussi un volume inédit de faux résultats, qui mobilisent les équipes de sécurité.
Apple se retrouve ainsi dans une situation inhabituelle : limiter les contributions de certains chercheurs pour éviter que son programme Bug Bounty ne soit submergé. Un équilibre délicat, car derrière des dizaines de faux rapports peut aussi se cacher une faille critique capable de compromettre des millions d’appareils. À mesure que les IA gagneront en puissance, toute l’industrie de la cybersécurité devra probablement repenser la manière de traiter et de valider ces découvertes.