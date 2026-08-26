Un malware détourne les écrans Android des voitures

On en dit quoi ?



Le plus vicieux dans l'histoire, c'est que la victime ne remarque quasiment rien, sinon parfois une interface qui rame un peu ou une consommation de données qui grimpe sans raison apparente. Si votre autoradio Android sort d'un fabricant obscur, aller fouiller ses réglages pour vérifier ses mises à jour ne serait vraiment pas du luxe.