Un malware détourne les écrans Android des voitures
Par Vincent Lautier - Publié le
Votre autoradio cache peut-être un passager clandestin. Kaspersky a repéré le tout premier virus taillé sur mesure pour les écrans multimédias de voiture, et sa combine a de quoi surprendre, puisqu'il se moque totalement de vos freins et préfère détourner votre connexion internet au profit de pirates éparpillés sur toute la planète.
Toute la fourberie de l'affaire, c'est le chemin emprunté, celui-là même qui est censé vous protéger. Repérée en juin, la campagne ne s'attaque pas aux systèmes montés d'origine par les constructeurs mais à ces écrans Android qu'on trouve dans les autoradios de rechange, ceux qu'on installe soi-même après l'achat pour quelques dizaines d'euros, et elle passe par TWCore, l'application système parfaitement légitime qui a pour seule mission de pousser les correctifs sur le firmware de DoFun, un équipementier chinois qui déverse ce genre de terminaux à bas coût par chez nous. Les pirates ont détourné une fonction prévue pour installer les applications manquantes, de quoi glisser en douce un fichier vérolé par la grande porte, sans jamais faire sourciller le conducteur ni déclencher la moindre alerte.
Une fois installé, ce programme fantôme sans la moindre icône à l'écran contacte un serveur distant et déploie un petit module qui change toute la donne, puisque votre écran de bord devient un noeud de relais, ce qu'on appelle un proxy résidentiel, à travers lequel de parfaits inconnus font transiter leur trafic pour brouiller leurs traces en ligne. En clair, des internautes se servent de votre adresse IP et de votre forfait data à votre insu, pendant que le groupe criminel derrière l'opération, baptisé MoYu et déjà relié au tentaculaire botnet BADBOX, revend cette bande passante à qui la veut, avec en prime un peu de fraude au clic publicitaire générée tranquillement en arrière-plan.
Rassurez-vous tout de suite, ces systèmes d'infodivertissement restent isolés des commandes vitales et personne ne va vous faire tourner à distance depuis un canapé. Le vrai problème est ailleurs, dans cette facilité déconcertante avec laquelle un canal de mise à jour parfaitement officiel a fini par distribuer un logiciel malveillant à grande échelle. DoFun assure avoir colmaté la faille après le signalement, sauf que des milliers d'appareils n'ont toujours pas vu passer le correctif, et rien ne dit qu'ils le verront un jour tant ce marché du pas cher se moque du suivi.
Le plus vicieux dans l'histoire, c'est que la victime ne remarque quasiment rien, sinon parfois une interface qui rame un peu ou une consommation de données qui grimpe sans raison apparente. Si votre autoradio Android sort d'un fabricant obscur, aller fouiller ses réglages pour vérifier ses mises à jour ne serait vraiment pas du luxe.
Une mise à jour qui glisse un intrus dans le tableau de bord
Toute la fourberie de l'affaire, c'est le chemin emprunté, celui-là même qui est censé vous protéger. Repérée en juin, la campagne ne s'attaque pas aux systèmes montés d'origine par les constructeurs mais à ces écrans Android qu'on trouve dans les autoradios de rechange, ceux qu'on installe soi-même après l'achat pour quelques dizaines d'euros, et elle passe par TWCore, l'application système parfaitement légitime qui a pour seule mission de pousser les correctifs sur le firmware de DoFun, un équipementier chinois qui déverse ce genre de terminaux à bas coût par chez nous. Les pirates ont détourné une fonction prévue pour installer les applications manquantes, de quoi glisser en douce un fichier vérolé par la grande porte, sans jamais faire sourciller le conducteur ni déclencher la moindre alerte.
Objectif : louer votre connexion sans que vous le sachiez
Une fois installé, ce programme fantôme sans la moindre icône à l'écran contacte un serveur distant et déploie un petit module qui change toute la donne, puisque votre écran de bord devient un noeud de relais, ce qu'on appelle un proxy résidentiel, à travers lequel de parfaits inconnus font transiter leur trafic pour brouiller leurs traces en ligne. En clair, des internautes se servent de votre adresse IP et de votre forfait data à votre insu, pendant que le groupe criminel derrière l'opération, baptisé MoYu et déjà relié au tentaculaire botnet BADBOX, revend cette bande passante à qui la veut, avec en prime un peu de fraude au clic publicitaire générée tranquillement en arrière-plan.
Pas de danger pour la conduite
Rassurez-vous tout de suite, ces systèmes d'infodivertissement restent isolés des commandes vitales et personne ne va vous faire tourner à distance depuis un canapé. Le vrai problème est ailleurs, dans cette facilité déconcertante avec laquelle un canal de mise à jour parfaitement officiel a fini par distribuer un logiciel malveillant à grande échelle. DoFun assure avoir colmaté la faille après le signalement, sauf que des milliers d'appareils n'ont toujours pas vu passer le correctif, et rien ne dit qu'ils le verront un jour tant ce marché du pas cher se moque du suivi.
On en dit quoi ?
Le plus vicieux dans l'histoire, c'est que la victime ne remarque quasiment rien, sinon parfois une interface qui rame un peu ou une consommation de données qui grimpe sans raison apparente. Si votre autoradio Android sort d'un fabricant obscur, aller fouiller ses réglages pour vérifier ses mises à jour ne serait vraiment pas du luxe.