Google Maps a de nouveau perdu ses lignes de trafic sur Android Auto

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas trouver ça agaçant, d'autant que ces couleurs ne sont pas un gadget mais le tout premier réflexe qu'on a en jetant un oeil à la carte. Le plus gênant reste le silence de Google, qui s'était fendu d'une prise de parole sur Reddit lors des précédents ratés et qui, cette fois, reste bien silencieuse. En attendant un correctif qui se fait attendre, le téléphone calé dans son support redevient votre carte routière la plus fiable.