Google Maps a de nouveau perdu ses lignes de trafic sur Android Auto
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous connaissez ces lignes vertes, jaunes et rouges de Google Maps qui vous disent d'un seul coup d'oeil si ça roule ou si ça bouchonne. Elles ont de nouveau disparu, cette fois uniquement sur l'écran d'Android Auto. Le bug avait pourtant été corrigé fin juillet, mais le voilà de retour.
Fin juillet, Google avait colmaté en urgence le dysfonctionnement qui effaçait les fameuses lignes de trafic colorées de Google Maps, avec un correctif côté serveur déployé le 28 juillet et un dossier considéré comme clos. Sauf que depuis une quinzaine de jours, le même problème refait surface, cantonné cette fois aux écrans d'Android Auto, ce système qui projette votre téléphone sur le tableau de bord de la voiture. Les signalements s'accumulent sur Reddit et sur le forum de support officiel, avec un détail qui a de quoi agacer, puisque l'affichage du trafic fonctionne toujours sur le téléphone posé juste à côté, mais plus du tout sur l'écran de la voiture.
Plusieurs conducteurs pointent du doigt la nouvelle interface Immersive Navigation, arrivée courant juillet avec ses bâtiments en 3D et ses vues remaniées des échangeurs. La chronologie colle plutôt bien, mais comme cette fonction a été activée à distance par Google, sans lien avec une version précise de l'application, difficile d'en faire la coupable officielle. Les contournements, eux, sentent le bricolage, puisque passer en vue d'ensemble ramène les couleurs mais seulement sur les grands axes, avec un dézoom qui rend la conduite pénible. Désinstaller la mise à jour de Maps et bloquer les mises à jour automatiques dépanne quelques automobilistes, là encore sans la moindre garantie.
Le plus rageant, c'est qu'Android Auto 17.5, déployé le 18 août, s'attaquait pourtant à de vrais problèmes, entre les ratés de l'assistant Gemini, les plantages de Waze et les déconnexions Bluetooth. Que des correctifs bienvenus, sauf que les lignes de trafic, elles, sont toujours aux abonnés absents, y compris en associant cette version 17.5 à la dernière mouture de Maps. L'été aura été compliqué pour la plateforme, qui avait déjà connu en juillet une série de plantages provoqués par des autoradios de seconde monte non certifiés.
Difficile de ne pas trouver ça agaçant, d'autant que ces couleurs ne sont pas un gadget mais le tout premier réflexe qu'on a en jetant un oeil à la carte. Le plus gênant reste le silence de Google, qui s'était fendu d'une prise de parole sur Reddit lors des précédents ratés et qui, cette fois, reste bien silencieuse. En attendant un correctif qui se fait attendre, le téléphone calé dans son support redevient votre carte routière la plus fiable.
Un bug qu'on croyait enterré
Fin juillet, Google avait colmaté en urgence le dysfonctionnement qui effaçait les fameuses lignes de trafic colorées de Google Maps, avec un correctif côté serveur déployé le 28 juillet et un dossier considéré comme clos. Sauf que depuis une quinzaine de jours, le même problème refait surface, cantonné cette fois aux écrans d'Android Auto, ce système qui projette votre téléphone sur le tableau de bord de la voiture. Les signalements s'accumulent sur Reddit et sur le forum de support officiel, avec un détail qui a de quoi agacer, puisque l'affichage du trafic fonctionne toujours sur le téléphone posé juste à côté, mais plus du tout sur l'écran de la voiture.
Une piste sérieuse, mais aucune certitude
Plusieurs conducteurs pointent du doigt la nouvelle interface Immersive Navigation, arrivée courant juillet avec ses bâtiments en 3D et ses vues remaniées des échangeurs. La chronologie colle plutôt bien, mais comme cette fonction a été activée à distance par Google, sans lien avec une version précise de l'application, difficile d'en faire la coupable officielle. Les contournements, eux, sentent le bricolage, puisque passer en vue d'ensemble ramène les couleurs mais seulement sur les grands axes, avec un dézoom qui rend la conduite pénible. Désinstaller la mise à jour de Maps et bloquer les mises à jour automatiques dépanne quelques automobilistes, là encore sans la moindre garantie.
Une grosse mise à jour qui passe à côté
Le plus rageant, c'est qu'Android Auto 17.5, déployé le 18 août, s'attaquait pourtant à de vrais problèmes, entre les ratés de l'assistant Gemini, les plantages de Waze et les déconnexions Bluetooth. Que des correctifs bienvenus, sauf que les lignes de trafic, elles, sont toujours aux abonnés absents, y compris en associant cette version 17.5 à la dernière mouture de Maps. L'été aura été compliqué pour la plateforme, qui avait déjà connu en juillet une série de plantages provoqués par des autoradios de seconde monte non certifiés.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas trouver ça agaçant, d'autant que ces couleurs ne sont pas un gadget mais le tout premier réflexe qu'on a en jetant un oeil à la carte. Le plus gênant reste le silence de Google, qui s'était fendu d'une prise de parole sur Reddit lors des précédents ratés et qui, cette fois, reste bien silencieuse. En attendant un correctif qui se fait attendre, le téléphone calé dans son support redevient votre carte routière la plus fiable.