ChatGPT est un moteur de recherche aux yeux de l’Europe : qu'est-ce que cela change ?

très grands moteurs de recherche en ligne

CHATGPT EST DÉSORMAIS UN MOTEUR DE RECHERCHE

REDDIT ET ROBLOX ÉGALEMENT DANS LE VISEUR

Very Large Online Platforms

QUATRE MOIS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ

JUSQU’À 6 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL

QU’EN PENSER ?



La désignation de ChatGPT marque surtout une évolution importante de la manière dont l’Europe considère les assistants IA. À mesure qu’ils intègrent le Web et commencent à remplacer Google pour certaines recherches, ils ne sont plus seulement perçus comme des chatbots, mais comme de véritables intermédiaires d’accès à l’information. OpenAI devra désormais assumer une partie des obligations imposées aux plus grands moteurs de recherche. Une décision qui pourrait également créer un précédent pour Gemini, Perplexity et les autres assistants capables d’aller chercher directement leurs réponses sur Internet.

C’est probablement la décision la plus intéressante de cette nouvelle série de désignations.. ChatGPT est plus précisément qualifié de(VLOSE), soit un « très grand moteur de recherche en ligne » au sens du DSA.: ChatGPT peut répondre directement aux questions de ses utilisateurs, mais également effectuer des recherches sur le Web pour construire ses réponses. Cette capacité suffit donc à le faire entrer dans la catégorie des moteurs de recherche.Le seuil fixé par le DSA est de, soit environ 10 % de la population. OpenAI a déclaré environ 159 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour la fonction de recherche de ChatGPT sur les six mois se terminant en mars 2026.La différence tient à la nature de leurs services : contrairement à ChatGPT, les deux plateformes permettent principalement à leurs utilisateurs de créer et de publier publiquement du contenu.Reddit revendique 57,2 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, tandis que Roblox en compte environ 48 millions. Ils dépassent donc eux aussi le seuil déclenchant automatiquement la surveillance renforcée prévue par le DSA.n.ChatGPT, Reddit et Roblox disposent maintenant de, soit jusqu’à la fin novembre, pour. Ils devront notamment réaliser chaque année desliés à leurs services. La Commission cite les contenus illicites, la protection des mineurs, les conséquences sur la santé physique et mentale, les droits fondamentaux, les processus électoraux ou encore la sécurité publique.Les entreprises devront également se soumettre à des. Pour ChatGPT et Reddit, la Commission travaillera avec le régulateur irlandais Coimisiún na Meán. Roblox dépendra de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés.Et Bruxelles dispose de moyens de pression importants.Selon les éléments communiqués, les sanctions prises dans le cadre du règlement représenteraient déjà environ, avec notamment des amendes de 550 millions d’euros contre AliExpress, 200 millions contre Temu et 120 millions contre X. Pour OpenAI, dont les revenus connaissent une croissance particulièrement rapide,