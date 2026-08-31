ChatGPT est un moteur de recherche aux yeux de l’Europe : qu'est-ce que cela change ?
Par Laurence - Publié le
ChatGPT change officiellement de catégorie en Europe. La Commission européenne vient de classer le service d’OpenAI parmi les
C’est probablement la décision la plus intéressante de cette nouvelle série de désignations. Pour la première fois, la Commission européenne considère qu’un chatbot d’intelligence artificielle peut être assimilé réglementairement à un moteur de recherche. ChatGPT est plus précisément qualifié de Very Large Online Search Engine (VLOSE), soit un « très grand moteur de recherche en ligne » au sens du DSA.
Bruxelles considère le service comme hybride : ChatGPT peut répondre directement aux questions de ses utilisateurs, mais également effectuer des recherches sur le Web pour construire ses réponses. Cette capacité suffit donc à le faire entrer dans la catégorie des moteurs de recherche.
Le seuil fixé par le DSA est de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, soit environ 10 % de la population. OpenAI a déclaré environ 159 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour la fonction de recherche de ChatGPT sur les six mois se terminant en mars 2026. Il a donc franchi allègrement la limite !
Reddit et Roblox rejoignent de leur côté la catégorie des
Reddit revendique 57,2 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, tandis que Roblox en compte environ 48 millions. Ils dépassent donc eux aussi le seuil déclenchant automatiquement la surveillance renforcée prévue par le DSA. Ces trois nouvelles désignations portent à 28 le nombre de plateformes et moteurs de recherche soumis au niveau d’obligations le plus élevé du règlement européen.
ChatGPT, Reddit et Roblox disposent maintenant de quatre mois, soit jusqu’à la fin novembre, pour appliquer l’ensemble des règles prévues pour les très grandes plateformes. Ils devront notamment réaliser chaque année des évaluations des risques systémiques liés à leurs services. La Commission cite les contenus illicites, la protection des mineurs, les conséquences sur la santé physique et mentale, les droits fondamentaux, les processus électoraux ou encore la sécurité publique.
Les entreprises devront également se soumettre à des audits indépendants et donner accès à certaines données aux autorités européennes ainsi qu’aux chercheurs agréés. Pour ChatGPT et Reddit, la Commission travaillera avec le régulateur irlandais Coimisiún na Meán. Roblox dépendra de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés.
Et Bruxelles dispose de moyens de pression importants. En cas de non-respect du DSA, les sanctions peuvent atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée. Selon les éléments communiqués, les sanctions prises dans le cadre du règlement représenteraient déjà environ 870 millions d’euros, avec notamment des amendes de 550 millions d’euros contre AliExpress, 200 millions contre Temu et 120 millions contre X. Pour OpenAI, dont les revenus connaissent une croissance particulièrement rapide, une sanction calculée sur le chiffre d’affaires mondial pourrait donc rapidement devenir conséquente.
La désignation de ChatGPT marque surtout une évolution importante de la manière dont l’Europe considère les assistants IA. À mesure qu’ils intègrent le Web et commencent à remplacer Google pour certaines recherches, ils ne sont plus seulement perçus comme des chatbots, mais comme de véritables intermédiaires d’accès à l’information. OpenAI devra désormais assumer une partie des obligations imposées aux plus grands moteurs de recherche. Une décision qui pourrait également créer un précédent pour Gemini, Perplexity et les autres assistants capables d’aller chercher directement leurs réponses sur Internet.
très grands moteurs de recherche en ligneau titre du Digital Services Act (DSA), une première pour un chatbot d’intelligence artificielle. Reddit et Roblox rejoignent également le régime le plus strict du texte européen. Avec respectivement 159, 57,2 et environ 48 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, les trois services disposent désormais de quatre mois pour se conformer à de nouvelles obligations.
CHATGPT EST DÉSORMAIS UN MOTEUR DE RECHERCHE
C’est probablement la décision la plus intéressante de cette nouvelle série de désignations. Pour la première fois, la Commission européenne considère qu’un chatbot d’intelligence artificielle peut être assimilé réglementairement à un moteur de recherche. ChatGPT est plus précisément qualifié de Very Large Online Search Engine (VLOSE), soit un « très grand moteur de recherche en ligne » au sens du DSA.
Bruxelles considère le service comme hybride : ChatGPT peut répondre directement aux questions de ses utilisateurs, mais également effectuer des recherches sur le Web pour construire ses réponses. Cette capacité suffit donc à le faire entrer dans la catégorie des moteurs de recherche.
Le seuil fixé par le DSA est de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, soit environ 10 % de la population. OpenAI a déclaré environ 159 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour la fonction de recherche de ChatGPT sur les six mois se terminant en mars 2026. Il a donc franchi allègrement la limite !
REDDIT ET ROBLOX ÉGALEMENT DANS LE VISEUR
Reddit et Roblox rejoignent de leur côté la catégorie des
Very Large Online Platforms(VLOP). La différence tient à la nature de leurs services : contrairement à ChatGPT, les deux plateformes permettent principalement à leurs utilisateurs de créer et de publier publiquement du contenu.
Reddit revendique 57,2 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, tandis que Roblox en compte environ 48 millions. Ils dépassent donc eux aussi le seuil déclenchant automatiquement la surveillance renforcée prévue par le DSA. Ces trois nouvelles désignations portent à 28 le nombre de plateformes et moteurs de recherche soumis au niveau d’obligations le plus élevé du règlement européen.
QUATRE MOIS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ
ChatGPT, Reddit et Roblox disposent maintenant de quatre mois, soit jusqu’à la fin novembre, pour appliquer l’ensemble des règles prévues pour les très grandes plateformes. Ils devront notamment réaliser chaque année des évaluations des risques systémiques liés à leurs services. La Commission cite les contenus illicites, la protection des mineurs, les conséquences sur la santé physique et mentale, les droits fondamentaux, les processus électoraux ou encore la sécurité publique.
Les entreprises devront également se soumettre à des audits indépendants et donner accès à certaines données aux autorités européennes ainsi qu’aux chercheurs agréés. Pour ChatGPT et Reddit, la Commission travaillera avec le régulateur irlandais Coimisiún na Meán. Roblox dépendra de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés.
JUSQU’À 6 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL
Et Bruxelles dispose de moyens de pression importants. En cas de non-respect du DSA, les sanctions peuvent atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée. Selon les éléments communiqués, les sanctions prises dans le cadre du règlement représenteraient déjà environ 870 millions d’euros, avec notamment des amendes de 550 millions d’euros contre AliExpress, 200 millions contre Temu et 120 millions contre X. Pour OpenAI, dont les revenus connaissent une croissance particulièrement rapide, une sanction calculée sur le chiffre d’affaires mondial pourrait donc rapidement devenir conséquente.
QU’EN PENSER ?
La désignation de ChatGPT marque surtout une évolution importante de la manière dont l’Europe considère les assistants IA. À mesure qu’ils intègrent le Web et commencent à remplacer Google pour certaines recherches, ils ne sont plus seulement perçus comme des chatbots, mais comme de véritables intermédiaires d’accès à l’information. OpenAI devra désormais assumer une partie des obligations imposées aux plus grands moteurs de recherche. Une décision qui pourrait également créer un précédent pour Gemini, Perplexity et les autres assistants capables d’aller chercher directement leurs réponses sur Internet.