Bouygues lance Anti-Spam contre les appels frauduleux, mais il faudra payer
Par Vincent Lautier - Publié le
Plus de neuf Français sur dix ont encore reçu des sollicitations indésirables l'an dernier, malgré l'interdiction du démarchage sans consentement arrivée cet été. Bouygues Telecom lance donc Anti-Spam, une option qui étiquette les appels douteux directement depuis son réseau, sans rien installer sur votre téléphone. Sauf que voilà, il faudra payer 2 euros par mois pour en profiter.
À partir du lundi 5 octobre, les abonnés pourront activer cette option facturée 2 euros par mois et par ligne, alors que les professionnels auront droit à leur version à 1 euro le 12 octobre. Quand un numéro jugé suspect vous appelle, votre écran affiche « démarchage potentiel » ou « fraude potentielle » avant même que vous décrochiez. Bouygues ne bloque rien : le téléphone sonne normalement et c'est vous qui décidez de répondre ou de laisser sonner dans le vide. Comme tout se passe directement dans le réseau 4G et 5G, il n'y a aucune application à installer ni réglage à faire, et ça fonctionne du coup sur tous les téléphones, iPhone compris.
Derrière cette moulinette, on trouve Hiya, une société américaine installée à Seattle et spécialisée dans l'identification des appels. Son IA analyse en temps réel le comportement de chaque numéro, sa date de création, le volume d'appels qu'il passe et la durée des communications, pour décider s'il mérite ou non une alerte. La société revendique plus de 28 milliards d'événements d'appels analysés chaque mois, remontés par quelque 550 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien que ça.
Depuis le 11 août, les professionnels n'ont plus le droit de vous appeler sans votre consentement préalable, et Bloctel a fermé le même jour. Dans les faits, ça n'a visiblement pas suffi : 43 % des Français disent encore subir une usurpation de numéro au moins une fois par mois. Le problème, c'est que la concurrence propose déjà des filtres sans facturer quoi que ce soit. Free filtre les appels indésirables gratuitement depuis l'espace abonné, Orange a son application Orange Téléphone, elle aussi gratuite, et Google comme Apple intègrent maintenant leurs propres outils de tri des numéros inconnus dans Android et iOS 26. Sans parler des applications comme Saracroche qui font aussi un super job.
L'intégration au réseau est la vraie bonne idée de cette option : rien à installer, rien à configurer, et ça marche même sur le vieil iPhone de votre grand-mère. Mais 24 euros par an pour une alerte qui ne bloque rien, alors que Free fait ça gratuitement et que votre smartphone sait déjà filtrer tout seul, c'est quand même un peu triste. On imagine bien que Bouygues compte sur le ras-le-bol des abonnés harcelés pour vendre son option, et vu le calvaire quotidien que sont devenus ces appels, ça marchera probablement très bien.
Deux mentions sur votre écran
À partir du lundi 5 octobre, les abonnés pourront activer cette option facturée 2 euros par mois et par ligne, alors que les professionnels auront droit à leur version à 1 euro le 12 octobre. Quand un numéro jugé suspect vous appelle, votre écran affiche « démarchage potentiel » ou « fraude potentielle » avant même que vous décrochiez. Bouygues ne bloque rien : le téléphone sonne normalement et c'est vous qui décidez de répondre ou de laisser sonner dans le vide. Comme tout se passe directement dans le réseau 4G et 5G, il n'y a aucune application à installer ni réglage à faire, et ça fonctionne du coup sur tous les téléphones, iPhone compris.
Hiya aux commandes
Derrière cette moulinette, on trouve Hiya, une société américaine installée à Seattle et spécialisée dans l'identification des appels. Son IA analyse en temps réel le comportement de chaque numéro, sa date de création, le volume d'appels qu'il passe et la durée des communications, pour décider s'il mérite ou non une alerte. La société revendique plus de 28 milliards d'événements d'appels analysés chaque mois, remontés par quelque 550 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien que ça.
Les autres ne font pas payer
Depuis le 11 août, les professionnels n'ont plus le droit de vous appeler sans votre consentement préalable, et Bloctel a fermé le même jour. Dans les faits, ça n'a visiblement pas suffi : 43 % des Français disent encore subir une usurpation de numéro au moins une fois par mois. Le problème, c'est que la concurrence propose déjà des filtres sans facturer quoi que ce soit. Free filtre les appels indésirables gratuitement depuis l'espace abonné, Orange a son application Orange Téléphone, elle aussi gratuite, et Google comme Apple intègrent maintenant leurs propres outils de tri des numéros inconnus dans Android et iOS 26. Sans parler des applications comme Saracroche qui font aussi un super job.
On en dit quoi ?
L'intégration au réseau est la vraie bonne idée de cette option : rien à installer, rien à configurer, et ça marche même sur le vieil iPhone de votre grand-mère. Mais 24 euros par an pour une alerte qui ne bloque rien, alors que Free fait ça gratuitement et que votre smartphone sait déjà filtrer tout seul, c'est quand même un peu triste. On imagine bien que Bouygues compte sur le ras-le-bol des abonnés harcelés pour vendre son option, et vu le calvaire quotidien que sont devenus ces appels, ça marchera probablement très bien.