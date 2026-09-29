Bouygues lance Anti-Spam contre les appels frauduleux, mais il faudra payer

On en dit quoi ?



L'intégration au réseau est la vraie bonne idée de cette option : rien à installer, rien à configurer, et ça marche même sur le vieil iPhone de votre grand-mère. Mais 24 euros par an pour une alerte qui ne bloque rien, alors que Free fait ça gratuitement et que votre smartphone sait déjà filtrer tout seul, c'est quand même un peu triste. On imagine bien que Bouygues compte sur le ras-le-bol des abonnés harcelés pour vendre son option, et vu le calvaire quotidien que sont devenus ces appels, ça marchera probablement très bien.