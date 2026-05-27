Spam et numéros bloqués : iOS 26.6 va prévenir en cas de saturation
Par Laurence - Publié le
Apple continue discrètement d’améliorer la gestion des appels indésirables sur iPhone. La première bêta d’iOS 26.6 révèle en effet une nouveauté par le moins inattendue : un avertissement lorsque la limite maximale de contacts bloqués est atteinte. Faut-il s'en inquiéter ?
Cette découverte se cachait dans le code de la 1ère bêta d’iOS 26.6 : apparemment, Apple prépare un message spécifique pour les utilisateurs ayant saturé leur liste de blocage. Cette dernière indiquerait un laconique
Jusqu’ici, iOS ne signalait pas clairement cette situation, ce qui provoquait une bonne part de confusion chez certains utilisateurs. Pour autant, il n'est pas nécessaire de paniquer, car le commun des mortels ne devrait pas encore avoir atteint la limite.
Actuellement, pour retirer un numéro de la liste noire, il faut le faire à la main, et numéro par numéro, dans le journal d'appel. Et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles certains utilisateurs finissent par atteindre la limite maximale. En effet, si Apple ne donne officiellement aucun plafond, les forums utilisateurs font état de certains chiffres et d'une impossibilité de bloquer des numéros au delà de 8 000, voire 20 000... Pour la majorité des utilisateurs, cette limite reste évidemment invisible.
Cette nouveauté montre surtout qu’Apple semble prendre de plus en plus au sérieux la gestion des appels indésirables. Ces dernières années, les arnaques téléphoniques se sont multipliées : démarchage automatisé, faux conseillers bancaires, fraude administrative, ou encore appels IA. Et les nombreux piratages des derniers mois n'ont pas arrangé la situation !
Mais parfois, bloquer manuellement chaque numéro devient rapidement ingérable. Aussi Cupertino pousse désormais d’autres solutions ! Avec iOS 26, elle a déjà commencé à changer d’approche. La firme a notamment introduit une nouvelle fonction appelée
Concrètement, lorsqu’un numéro inconnu appelle : l’appel est envoyé automatiquement vers une sorte de filtrage vocal, le correspondant doit indiquer la raison de son appel, puis l’utilisateur peut choisir de décrocher… ou non (on peut aussi récupérer un correspondant en train de laisser un message vocal). Apple permet aussi de réduire automatiquement au silence les numéros inconnus, de filtrer les appels suspects, ou de séparer les appels inconnus dans une liste dédiée.
iOS 26.6 reste une mise à jour mineure. Pour le moment, cette alerte semble être l’une des seules nouveautés connues d’iOS 26.6. Pour le moment, les regards se tournent du cotés d'iOS 27, Apple Intelligence, la refonte de Siri, et les nouvelles fonctions IA attendues lors de la WWDC 2026. Et peut-être que l'IA nous permettra de lutter contre les
envahisseurs innombrables spams téléphoniques ?
Une alerte sur les contacts bloqués !
Cette découverte se cachait dans le code de la 1ère bêta d’iOS 26.6 : apparemment, Apple prépare un message spécifique pour les utilisateurs ayant saturé leur liste de blocage. Cette dernière indiquerait un laconique
vous avez atteint le nombre maximal de contacts bloquéset qu'il faudrait supprimer certains numéros déjà bloqués avant de pouvoir en ajouter de nouveaux.
Jusqu’ici, iOS ne signalait pas clairement cette situation, ce qui provoquait une bonne part de confusion chez certains utilisateurs. Pour autant, il n'est pas nécessaire de paniquer, car le commun des mortels ne devrait pas encore avoir atteint la limite.
Actuellement, pour retirer un numéro de la liste noire, il faut le faire à la main, et numéro par numéro, dans le journal d'appel. Et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles certains utilisateurs finissent par atteindre la limite maximale. En effet, si Apple ne donne officiellement aucun plafond, les forums utilisateurs font état de certains chiffres et d'une impossibilité de bloquer des numéros au delà de 8 000, voire 20 000... Pour la majorité des utilisateurs, cette limite reste évidemment invisible.
Oui mais le spam ?
Cette nouveauté montre surtout qu’Apple semble prendre de plus en plus au sérieux la gestion des appels indésirables. Ces dernières années, les arnaques téléphoniques se sont multipliées : démarchage automatisé, faux conseillers bancaires, fraude administrative, ou encore appels IA. Et les nombreux piratages des derniers mois n'ont pas arrangé la situation !
Mais parfois, bloquer manuellement chaque numéro devient rapidement ingérable. Aussi Cupertino pousse désormais d’autres solutions ! Avec iOS 26, elle a déjà commencé à changer d’approche. La firme a notamment introduit une nouvelle fonction appelée
Ask Reason for Calling.
Concrètement, lorsqu’un numéro inconnu appelle : l’appel est envoyé automatiquement vers une sorte de filtrage vocal, le correspondant doit indiquer la raison de son appel, puis l’utilisateur peut choisir de décrocher… ou non (on peut aussi récupérer un correspondant en train de laisser un message vocal). Apple permet aussi de réduire automatiquement au silence les numéros inconnus, de filtrer les appels suspects, ou de séparer les appels inconnus dans une liste dédiée.
Comment utiliser les filtres anti-spams d'iOS 26 ?
Qu'en penser ?
iOS 26.6 reste une mise à jour mineure. Pour le moment, cette alerte semble être l’une des seules nouveautés connues d’iOS 26.6. Pour le moment, les regards se tournent du cotés d'iOS 27, Apple Intelligence, la refonte de Siri, et les nouvelles fonctions IA attendues lors de la WWDC 2026. Et peut-être que l'IA nous permettra de lutter contre les