Spam et numéros bloqués : iOS 26.6 va prévenir en cas de saturation

Qu'en penser ?



iOS 26.6 reste une mise à jour mineure. Pour le moment, cette alerte semble être l’une des seules nouveautés connues d’iOS 26.6. Pour le moment, les regards se tournent du cotés d'iOS 27, Apple Intelligence, la refonte de Siri, et les nouvelles fonctions IA attendues lors de la WWDC 2026. Et peut-être que l'IA nous permettra de lutter contre les envahisseurs innombrables spams téléphoniques ?