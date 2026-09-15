MÀJ de sécurité : des centaines de failles corrigées dans macOS et iOS

QU’EN PENSER ?



Plus de 200 vulnérabilités corrigées ne signifie pas que chacune d’entre elles représente une menace immédiate pour tous les utilisateurs. Mais le nombre et surtout la nature de certaines failles justifient de ne pas trop repousser ces mises à jour. Et il n’est pas nécessaire d’adopter Golden Gate pour en profiter. Ceux qui préfèrent patienter peuvent installer macOS Tahoe 26.7 ou Sequoia 15.8 et bénéficier d’une grande partie de ces correctifs. Une précaution particulièrement recommandée pour les Mac Intel, désormais définitivement exclus des nouvelles versions majeures de macOS.